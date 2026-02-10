 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?

VfB Stuttgart Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?

VfB Stuttgart: Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?
1
Sebastian Hoeneß gab seinen Spielern zwei Tage frei. Foto: Baumann

Nach neun Spielen in 29 Tagen können die Stuttgarter etwas durchschnaufen. Die Erfahrung aber zeigt: Die Erfolgschancen erhöht das nicht zwangsläufig.

Sport: David Scheu (dsc)

Wenn die Profis des VfB Stuttgart an diesem Mittwoch nach zwei freien Tagen wieder zusammenkommen, werden sie das mit ungewohntem Gefühl tun. Halbwegs gut erholt, ohne die große Terminhatz, mit viel Zeit zum Trainieren. Erstmals seit dem Pflichtspiel-Auftakt Mitte Januar steht für den Fußball-Bundesligisten in diesem Jahr keine englische Woche auf dem Programm, nach zuletzt neun Spielen in 29 Tagen kann sich die Mannschaft eingehend auf die kommende Aufgabe am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln vorbereiten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Stürmer des VfB Stuttgart: Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Stürmer des VfB Stuttgart Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Die Stuttgarter können sich eine Zusammenarbeit mit dem Stürmer Deniz Undav über 2027 hinaus sehr gut vorstellen. Doch um einige Punkte wird noch gerungen.

Dass der entzerrte Kalender nach dem jüngsten Pensum gelegen kommt, überrascht natürlich nicht im Ansatz. „Bitter notwendig“ seien die beiden fußballfreien Tage gewesen, so Cheftrainer Sebastian Hoeneß, dessen Team zuletzt beim FC St. Pauli (1:2) in puncto Energie und Intensität nicht das Level des aggressiven Abstiegskandidaten erreichte. Eine Folge der hohen Belastung? Vielleicht teilweise, aber ganz gewiss nicht ausschließlich.

Sebastian Hoeneß: „Wir bringen die Basics regelmäßig auf den Platz“

Dass die erste Hälfte am Millerntor vonseiten des VfB deutlich schwächer als die zweite war, legt nahe: Körperlich-konditionell kommen die Stuttgarter trotz der vielen Partien nicht auf dem Zahnfleisch daher, sie können im Spielverlauf nach wie vor zulegen. In diesem Jahr gelangen bereits fünf Pflichtspiel-Tore nach der 85. Minute. „Wir sind energetisch gut drauf und in einer Top-Verfassung“, sagt Mittelstürmer Ermedin Demirovic.

Auch der Blick auf die Ergebnisse dieser Spielzeit lässt auf einen routinierteren Umgang mit den englischen Wochen als noch in der Vorsaison schließen: Achtmal trat der VfB bislang nach einem Spiel in der Europa League mit nur drei Tagen Pause in der Bundesliga an – sieben dieser Partien gewann die Mannschaft. Und das unabhängig davon, ob viel rotiert wurde oder wenig. Einzig die Niederlage beim Hamburger SV (1:2) nach dem Spiel bei den Go Ahead Eagles in den Niederlanden fällt hier aus der Reihe.

Ermedin Demirovic will die Trainingswoche ideal nutzen. Foto: Baumann

Es spricht deshalb vieles dafür, den jüngsten Auftritt im hohen Norden als Ausreißer nach unten einzuordnen und nicht ausschließlich durch das straffe Pensum zu erklären – sofern es beim Einzelfall bleibt und die Leistungskurve zeitnah wieder nach oben zeigt. „Wir haben vor und nach dem Jahreswechsel bewiesen“, sagt der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in diesem Kontext, „dass wir mit der Belastung gut umgehen können und dass der Kader dafür aufgestellt ist.“ Auch der Trainer macht hier kein Defizit aus: „Wir bringen die Basics in dieser Saison regelmäßig auf den Platz“, sagt Hoeneß. Spiele wie gegen St. Pauli gebe es im Verlauf einer langen Saison schlichtweg.

Hilfreich kann die volle Trainingswoche natürlich dennoch sein. Zum einen, um sich wieder einen Schuss mentale Frische zu holen und den Kopf freizubekommen. Zum anderen, um Dinge einzustudieren, die sich sonst auf Reisen eben nicht so gut erarbeiten lassen. Spielzüge, Standards, Abläufe mit und ohne Ball.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Von Nürtingen bis Sindelfingen – hier macht „VfB im Ländle“ Station

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Dass das zugleich nicht automatisch die Siegchance erhöht, ist auch im Stuttgarter Lager allen klar. Man weiß es aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Saison lief es nach dem Ausscheiden in der Champions League und dem Wegfall der Spiele im Drei-Tages-Rhythmus nicht mehr rund, letztlich fiel die Mannschaft in der Liga von Platz vier auf den neunten Rang zurück. Nun sieht man sich aus guten Gründen gefestigter als damals – und will die ungewohnt üppige Zeit bis Samstag ideal nutzen. „Es wird guttun“, sagt Demirovic, „den Tank jetzt aufzuladen und über eine Woche gut und viel zu trainieren, was wir sonst nicht machen können.“

Übrigens: Auch aufseiten des kommenden Gegners verläuft die Spielvorbereitung anders als gewohnt. Um dem Karneval-Trubel zu entfliehen, reisen die Kölner bereits am Donnerstag zwei Tage vor dem Spiel in Richtung Süden. Nach einem Zwischenstopp in Frankfurt am Main auf dem DFB-Campus, inklusive Training und Übernachtung, geht es weiter nach Stuttgart. Wo dann zwei ausgeruhte Mannschaften aufeinandertreffen.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?

VfB Stuttgart Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?

Nach neun Spielen in 29 Tagen können die Stuttgarter etwas durchschnaufen. Die Erfahrung aber zeigt: Die Erfolgschancen erhöht das nicht zwangsläufig.
Von David Scheu
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Von Nürtingen bis Sindelfingen – hier macht „VfB im Ländle“ Station

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Närrisch in Köln: Die schönsten Karnevalsbilder von Alexander Wehrle

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Närrisch in Köln: Die schönsten Karnevalsbilder von Alexander Wehrle

Der 1. FC Köln gastiert am Faschingssamstag beim VfB. In der Domstadt gehört der Karneval zum Leben – was auch Vorstandschef Alexander Wehrle bei seiner Zeit in Köln erfuhr.
Von Marco Seliger
Stürmer des VfB Stuttgart: Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Stürmer des VfB Stuttgart Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Die Stuttgarter können sich eine Zusammenarbeit mit dem Stürmer Deniz Undav über 2027 hinaus sehr gut vorstellen. Doch um einige Punkte wird noch gerungen.
Von Heiko Hinrichsen
Philipp Raimund ist Fußball-Muffel – trotz VfB-Cousin Luca Raimund

Olympiasieger und Ex-VfB-Profi Philipp und Luca Raimund – Cousins mit großer Sport-Leidenschaft

Der eine fliegt, der andere kickt. Trotz der engen Verwandtschaft kann Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund mit Fußball aber wenig anfangen.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Ist eine Rekord-Punktzahl für Europa nötig?

VfB Stuttgart Ist eine Rekord-Punktzahl für Europa nötig?

Der VfB will wieder nach Europa – das ist in dieser Saison aber so schwierig wie lange nicht. Ein Blick auf die besondere Konstellation und die voraussichtlich nötigen Ergebnisse.
Von David Scheu
Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart: Freier Ticket-Verkauf – aber: Stichtag entscheidend

Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart Freier Ticket-Verkauf – aber: Stichtag entscheidend

Die Schotten kündigen für Mittwoch einen „general sale“ für das Spiel im Celtic-Park an. Allerdings müssen Käufer einen Ticket-Account noch vor Ende der Ligaphase angelegt haben.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Transfermarkt: Fabian Wohlgemuth äußert sich zur Zukunft von Deniz Undav

VfB Stuttgart Transfermarkt Fabian Wohlgemuth äußert sich zur Zukunft von Deniz Undav

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Köln flieht vor dem Karneval – und reist zwei Tage früher an

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Köln flieht vor dem Karneval – und reist zwei Tage früher an

Köln und Karneval, das gehört zusammen – eigentlich. Der 1. FC Köln macht seinen Profis vor dem Spiel beim VfB einen Strich durch die Feier-Rechnung.
Von Marco Seliger
Ex-Profi des VfB Stuttgart: Die Kritik an Nick Woltemade wird lauter

Ex-Profi des VfB Stuttgart Die Kritik an Nick Woltemade wird lauter

Nach einem starken Start steckt der Stürmer bei Newcastle United in seiner ersten Krise. Zuletzt sorgte eine Elfmeter-Szene für Gesprächsstoff.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Sebastian Hoeneß Video
 
 