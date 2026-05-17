VfB Stuttgart „Unglaublich“ – der Sportchef schwärmt von Trainer Hoeneß
Der Tabellenvierte belohnt sich für eine konstante Saison mit der Qualifikation für die Champions League – und Fabian Wohlgemuth kommt zu einer klaren Einschätzung.
Der Tabellenvierte belohnt sich für eine konstante Saison mit der Qualifikation für die Champions League – und Fabian Wohlgemuth kommt zu einer klaren Einschätzung.
Die Beine sind schwer geworden. Unendlich schwer, so schien es in den letzten Minuten der letzten Saisonpartie in der Fußball-Bundesliga. 2:0 hatte der VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt geführt und alles schien bereitet für das triumphale Ende im Deutsche Bank Park für den Tabellenvierten. Doch dann brachten zwei verwandelte Elfmeter durch Jonathan Burkardt nicht nur den 2:2-Endstand, sondern auch noch einmal Zweifel. Hatte es für die Champions League gereicht?