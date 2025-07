Wenn der VfB an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) mit dem Training beginnt, dann sind auch zwei in der Vorsaison verliehene Spieler wieder ein Teil des Kaders beim Pokalsieger. Allerdings werden sowohl der Flügelstürmer Silas, dessen einjähriges Engagement beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad beendet ist, sowie der zentrale Angreifer Juan José Perea, der in der angelaufenen Saison für den FC Zürich in der Schweizer Super League im Einsatz war, nicht im Kreise der Stuttgarter Kollegen auf dem Platz stehen.