Drittes Spiel, dritter Sieg: Auch nach dem Aufstieg in die drittklassige Regionalliga ist das Frauenteam des VfB Stuttgart nicht zu stoppen. In Hoffenheim gelingt ein souveräner 4:1-Erfolg.

Die Frauen des VfB Stuttgart haben ihren Siegeszug in der Fußball-Regionalliga fortgesetzt und auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Gegen die U20 der TSG Hoffenheim gelang am Sonntag ein souveräner 4:1-Auswärtssieg. Damit hat der Aufsteiger nach drei Spielen bereits neun Punkte auf dem Konto und weist eine Tordifferenz von 20:2 auf.

Nun gehts zum Topspiel nach Offenbach

In Hoffenheim gingen die VfB-Frauen erneut früh in Führung. Linette Hofmann traf bereits nach fünf Minuten. Anders als in den vorangegangenen Partien gegen den 1. FFC Hof und Eintracht Frankfurt erwiesen sich die Kraichgauerinnen jedoch als härterer Widersacher. Vanessa Herre traf nach einer knappen halben Stunde zum Ausgleich, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel drehte das Team von Trainer Heiko Gerber dann aber noch einmal auf. Julia Glaser brachte den VfB wieder in Führung (56.), sechs Minuten später sorgte Yuka Hirano mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Jana Spengler besorgte schließlich den Endstand (69.).

Weiter geht es für die VfB-Frauen am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei Kickers Offenbach; einem Team, das ebenfalls Aufstiegsambitionen hegt.