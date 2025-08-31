Die U21 des VfB führt beim ambitionierten Drittligisten bis in die Nachspielzeit, muss dann aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Trainer Nico Willig ist dennoch zufrieden.
31.08.2025 - 09:04 Uhr
Lange Zeit sah es danach aus, als würde die U21 des VfB Stuttgart alle drei Punkte beim TSV 1860 München mitnehmen. Bis in die Nachspielzeit führte das Team von Trainer Nico Willig durch das erste Profitor von Mittelfeldspieler Mirza Catovic per Kopf (25.), ehe die Hausherren in der siebten und letzten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 1:1-Endstand ausglichen. Sigurd Haugen sicherte nach einer Ecke im Nachschuss, bei der sogar Löwen-Keeper Thomas Dähne mit nach vorne gekommen war, noch einen Punkt.