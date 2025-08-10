VfB Stuttgart Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden
Im letzten Spiel der Vorbereitung verlieren die Stuttgarter gegen den ganz ausgebufft auftretenden FC Bologna mit 0:1. Auch, weil es vorne an Effektivität mangelt.
Im letzten Spiel der Vorbereitung verlieren die Stuttgarter gegen den ganz ausgebufft auftretenden FC Bologna mit 0:1. Auch, weil es vorne an Effektivität mangelt.
Geht es nach den reinen Ergebnissen, dann kam das Schlechteste zum Schluss: Denn nach zuvor vier Siegen und einem Unentschieden hat der VfB Stuttgart in seinem letzten Test der Vorbereitung mit dem 0:1 (0:1) gegen den FC Bologna erstmals verloren.