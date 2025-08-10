 
VfB Stuttgart Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden

VfB Stuttgart: Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden
17
Der VfB-Offensivreihe mit Chris Führich (re.) auf dem linken Flügel gelang gegen die stabile Abwehr des FC Bologna kein Tor. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im letzten Spiel der Vorbereitung verlieren die Stuttgarter gegen den ganz ausgebufft auftretenden FC Bologna mit 0:1. Auch, weil es vorne an Effektivität mangelt.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Geht es nach den reinen Ergebnissen, dann kam das Schlechteste zum Schluss: Denn nach zuvor vier Siegen und einem Unentschieden hat der VfB Stuttgart in seinem letzten Test der Vorbereitung mit dem 0:1 (0:1) gegen den FC Bologna erstmals verloren.

 

„Man verliert nicht gerne, aber es war immer noch nur ein Testspiel – und dieser Test war für uns sehr, sehr gut“, relativierte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß das Resultat der Hitzepartie vor 42.000 Zuschauern in der MHP-Arena. Mit dem italienischen Pokalsieger aus der Emilia-Romagna bekamen es die Stuttgarter mit einem gerade defensiv ganz ausgeschlafenen Team zu tun – und so konnte auch Hoeneß wichtige Erkenntnisse auf höchstem Niveau sammeln.

Das goldene Tor der Partie gelang dabei dem von Sparta Prag nach Italien gewechselten Martin Vitik (32.). Der Tscheche stand nach einer Ecke am langen Pfosten goldrichtig – und köpfte einen zuvor von Nick Woltemade unabsichtlich verlängerten Ball ohne große Mühe ein. Der vom FC Bayern umworbene Woltemade stand in der Stuttgarter Startelf - und hatte auch die beste Chance für den VfB im gesamten Spiel.

In der 17. Minute passte der gut aufgelegte Außenverteidiger Josha Vagnoman von rechts mit viel Zug nach innen – doch der frei stehende Nationalstürmer schoss den Ball aus sechs Metern über das Bologna-Tor. „Es sah leichter aus, als es war“, sagte Sebastian Hoeneß: „Der Ball kam nicht flach - und es war sein schwacher Fuß. Aber normalerweise macht er den.“

In einer Partie bei hochsommerlichen Temperaturen, der über weite Strecken das große Tempo in den Aktionen beider Teams fehlte, war es am Ende die mangelnde Effektivität des VfB vor dem Tor der Gäste, die den Unterschied ausmachte. Die Stuttgarter besaßen eine ganze Reihe guter Möglichkeiten durch Vagnoman, einem Abseitstor durch Woltemade, durch Deniz Undav und einen abgeblockten Schuss des spät eingewechselten Ermedin Demirovic, machten aber keinen Treffer.

Bologna kam seinerseits dreimal gefährlich vor den VfB-Kasten: Erst köpfte Tommaso Pobega kurz vor dem 1:0 an die Latte (28.), ehe Torwart Fabian Bredlow kurz vor der Pause mit einem erstklassigen Reflex gegen Jhon Lucumi rettete. Da führten die Gäste durch Vitik bereits mit 1:0.

Gerade für das Stuttgarter Offensivspiel wurde die Partie gegen den FC Bologna in der Generalprobe für den DFL-Supercup am nächsten Samstag (20.30 Uhr) in der MHP-Arena gegen den FC Bayern München so zu einem echten Prüfstein. Denn bereits vor Anpfiff eilte den Italienern das Image voraus, Spezialisten für knappe Siege zu seinen. Ein Ruf, dem das Team von Trainer Vincenzo Italiano dann auch vollauf gerecht wurde.

Der VfB hatte von Beginn an auf den leicht am Ellenbogen verletzten Stammkeeper Alexander Nübel verzichten müssen, der geschont wurde. Auch der Mittelfeldstratege Angelo Stiller konnte mit einer Verletzung am linken Sprunggelenk nicht spielen – und wurde als Kreativzentrale der Stuttgarter schmerzlich vermisst.

Seinen Einstand in der Startelf gab so der Real-Neuzugang Chema Andrés, 20, der einen gerade für sein junges Alter souveränen Premieren-Eindruck hinterließ, auch wenn er mit seinen Pässen nicht das letzte Risiko ging. „Er war sehr ballsicher“, lobte Trainer Hoeneß den Spanier – und ordnete das ganze Spiel in drei Phasen ein: „Das erste Viertel war gut, das zweite schlecht – und die zweite Halbzeit ganz ordentlich.“

Das sah Fabian Wohlgemuth ganz ähnlich: „Wir haben heute gesehen, dass der ein oder andere Moment fehlte in puncto Kreativität oder bei den Sprints und tiefen Pässen“, bilanzierte der VfB-Sportvorstand. Nun ist das Team im Pflichtspielstart gefordert, dem Supercup gegen den Meister aus München. „Es scheint so, als seien die Bayern nicht schlecht drauf“, sagte Sebastian Hoeneß angesichts des jüngsten 4:0-Sieges des FCB gegen Tottemham Hotspur: „Wir waren vergangenes Jahr in Leverkusen schon dicht dran. Es ist ein Spiel, alles ist möglich.“

