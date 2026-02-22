VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim Der wilde Ritt auf der Ostalb bringt den VfB ans Limit
Der VfB spielt beim cleveren Schlusslicht 1. FC Heidenheim 3:3, weil die Kräfte nach den Anstrengungen der englischen Woche zu mehr nicht reichen.
Der VfB hat sich nach einem wilden Ritt auf der Ostalb beim 3:3 (2:2) gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim mit einem Punkt begnügen müssen. Das ist zu wenig für die eigenen Ansprüche der Stuttgarter. Doch letztlich ging das Ergebnis in Ordnung, weil die Gastgeber vom FCH mangelnde spielerische Qualitäten durch Kampfgeist ersetzten.