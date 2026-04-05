 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft

VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft

VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund: Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft
7
Vor der Cannstatter Kurve ging es am Ende hitzig zu. Foto: Harry Langer/dpa

Der VfB Stuttgart hat zum Spitzenspiel des 28. Spieltags den BVB empfangen.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Der VfB Stuttgart hat die Dortmunder Borussen zum Spitzenspiel empfangen. Und eine intensiv geführte, bis zum Schluss offene Partie mit 0:2 verloren (Adeyemi 90.+3; Brandt 90.+6). Am Ende kam es noch zu einigen äußerst unschönen Szenen vor der Cannstatter Kurve. Doch erst einmal zurück auf Start.

 

Was war im Vorfeld der Partie nicht alles geschrieben und progostiziert worden. Zweiter gegen Dritter in der Tabelle, das absolute Spitzenspiel des Spieltags. Ein traditionsreiches Bundesliga-Duell zur Prime-Time, ein Flutlichtkracher vor vollem Haus. Dazu mit zwei Szenen auf den Rängen, die sich in tiefer Abneigung verbunden sind. Stimmung garantiert. Dementsprechend knisterte es vor der Begegnung. Doch wie oft bei derlei Vorzeichen - sie hielt nicht vollumfänglich, was sie versprach. Highlights und mitreißende Torraumszenen blieben Mangelware.

Unsere Empfehlung für Sie

Niederlage gegen Borussia Dortmund: Verpasste Großchance

Niederlage gegen Borussia Dortmund Verpasste Großchance

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat der VfB Stuttgart die Gelegenheit verpasst, einen großen Schritt zu machen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.

Zumindest in Sachen Intensität konnte man allerdings von einem Spitzenspiel sprechen. Der VfB kam gut in die Partie, legte einen dominanten Auftritt hin. Stuttgarts Ansatz, mit weit aufrückenden Verteidigern bis in die letzte Linie vorzustoßen, schmeckte den Borussen überhaupt nicht. Entsprechend eindeutig war das Bild auf dem Platz. Beispiele gefällig? 72 Prozent Ballbesitz, 0,4 xG, 8:1 Torschüsse und 286 zu 86 Pässe bei einer Passquote von 86 Prozent. Zahlen, die eindeutig belegen, wer die Spielkontrolle im ersten Durchgang hatte.

Aber eben auch, dass daraus kaum etwas von Substanz vor dem Dortmunder Tor entwickelt wurde. Die Borussen hielten sich wacker und der Umstand, dass sie nach gewonnener Platzwahl die Seiten tauschen ließen, erzielte Wirkung. Denn der Funke zwischen Mannschaft und Fans sprang auf Stuttgarter Seite zuerst nicht in gewohnter Manier über. Und die Sache mit der Platzwahl sollte im Verlauf des Abends noch eine Rolle spielen.

Fabian Wohlgemuth: „Ein ganz bitterer Abend“

Nach Wiederbeginn änderte sich die Gewichtung ein wenig, denn der BVB entschloss sich, nun auch am Geschehen teilhaben zu wollen. Stuttgart blieb jedoch am Drücker. Lorenz Assignon prüfte Gregor Kobel – es sollte bis zum Schlusspfiff der letzte Schuss der Stuttgarter direkt auf das Gehäuse der Gäste bleiben. Mit zunehmendem Spielverlauf entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Vom jetzt völlig entfesselten Stuttagrter Publikum nach vorn gepeitscht schnürte der VfB den BVB geradezu ein. Doch es kam wie es kommen musste. Die Dortmunder Joker Karim Adeyemi und Julian Brandt entschieden die Partie spät zugunsten der Gäste.

„Das ist ein ganz bitterer Abend. Wir wollten nach der Pause schnell wieder einfädeln, schnell wieder zu unserem Rhythmus finden und den guten Weg der vergangenen Wochen weitergehen“, bilanzierte ein enttäuschter VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Wie brutal Fußball sein kann, haben wir heute erlebt. Trotz 90 Minuten Feldüberlegenheit haben wir heute verloren und ein Lehrstück an Effizienz sehen müssen. Leider auf der anderen Seite des Spielfelds.“ Stuttgarts Angreifer Deniz Undav haderte: „Ich glaube, sie haben selbst nicht mehr daran geglaubt. Das zeichnet Dortmund aus, dass sie da sind in dieser Saison“, sagte er, um zugleich mit sich selbst ins Gericht zu gehen: „Ich kann kein Tor schießen, wenn ich keine Chance habe.“

In der Emotion der späten Tore brannten dann einige Sicherungen durch. Zuerst auf Dortmunder Seite, denn die Spieler hatten keine bessere Idee, als die Treffer ausgiebig direkt vor der Cannstatter Kurve zu feiern. Durch die gewonnene Platzwahl und den bewussten Tausch der Spielhälften muss ihnen klar gewesen sein, was das auslösen würde. Zuerst einmal gab es Zurechtweisungen vonseiten der Stuttgarter Spieler, die in einer Rudelbildung mündeten.

Zeitgleich sprangen Dutzende Personen über die Absperrungen vor der Cannstatter Kurve und versuchten, auf das Spielfeld zu gelangen. Wüste Beschimpfungen und mehrere Klappstühle flogen in Richtung der Dortmunder Akteure. Unschöne Szenen. „Der aus Sicht unserer Fans zu lange Jubel vor der Kurve war der Auslöser. Diese Bilder haben mir nicht gefallen. Eigentlich sollte die Stimmung, die heute wieder einmal hervorragend war, in Erinnerung bleiben. Nicht diese Szenen“, gab Sebastian Hoeneß nach der Partie zu Protokoll. „Die Stuttgarter haben gegen uns die letzten Jahre genug Sticheleien gehabt. Heute haben wir gewonnen und ich finde, so ein bisschen Emotionen sind okay und gehören zum Sport dazu“, sagte ein schelmisch grinsender BVB-Keeper Gregor Kobel hinterher.

Auch zwischen Hoeneß und seinem Gegenüber Nico Kovac ging es hitzig zu. Es flogen sprichwörtlich die Fetzen. „Unser Wortgefecht geht niemanden etwas an. Es ist doch klar, dass in diesem Duell die Emotionen hochkochen. Das Duell mit Dortmund ist in den letzten Jahren zu einem echten Spitzenspiel geworden“, wollte Hoeneß hinterher keine Details der Konversation preisgeben. Auch Kovac hielt sich bedeckt.

So ging ein intensiver Abend mit dramatischem Ende recht wortkarg zu Ende. Was blieb, waren schwer enttäuschte Stuttgarter und eine gerissene Serie. Noch nie unter Hoeneß hatte der VfB gegen den BVB verloren, die letzten Spiele allesamt gewonnen, das letzte Heimspiel 2024 gar mit einem kapitalen 5:1-Sieg. Doch mit einstigen Erfolgen verhält es sich wie mit eindeutigen Statistiken: Am Ende gibt es dafür keine Punkte.

Weitere Themen

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Karazor fehlt gegen den HSV

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen Dortmund: Unschöne Szenen nach den BVB-Toren – Hoeneß übt Kritik

VfB Stuttgart gegen Dortmund Unschöne Szenen nach den BVB-Toren – Hoeneß übt Kritik

Provokationen, Rudelbildungen, Gegenstände auf dem Rasen: Die Schlussphase sorgte für Gesprächsstoff. Der VfB-Trainer hat dazu eine klare Meinung, auch die Dortmunder äußern sich.
Von David Scheu
Stürmer des VfB Stuttgart: Freibier für VfB-Fans – Demirovic gibt Update

Stürmer des VfB Stuttgart Freibier für VfB-Fans – Demirovic gibt Update

Der Stürmer will sein Versprechen in jedem Fall einlösen – im Stadion wird es aber wohl nicht dazu kommen. Im Hause Demirovic laufen derweil die Planungen für den Sommer auf Hochtouren.
Von David Scheu
3.Liga: „Heimgesicht gezeigt“ – VfB II schlägt Jahn Regensburg

3.Liga „Heimgesicht gezeigt“ – VfB II schlägt Jahn Regensburg

Der VfB Stuttgart II hat sich gegen Jahn Regensburg durchgesetzt. Wieder einmal war Noah Darvich einer der entscheidenden Akteure.
Von Philipp Maisel
Stürmer des VfB Stuttgart: „Das weiß der Bundestrainer“ – Undav berichtet von Telefonat mit Nagelsmann

Stürmer des VfB Stuttgart „Das weiß der Bundestrainer“ – Undav berichtet von Telefonat mit Nagelsmann

Der Stuttgarter Angreifer spricht nach der Niederlagen gegen den BVB über seinen Austausch mit dem deutschen Nationalcoach nach dessen Kritik infolge des Ghana-Länderspiels.
Von David Scheu
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund: Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft

VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft

Der VfB Stuttgart hat zum Spitzenspiel des 28. Spieltags den BVB empfangen.
Von Philipp Maisel
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Wie brutal Fußball sein kann, haben wir heute erlebt“

Stimmen zum VfB Stuttgart „Wie brutal Fußball sein kann, haben wir heute erlebt“

Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit verliert der VfB am 28. Spieltag der Bundesliga mit 0:2 gegen Borussia Dortmund. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von David Scheu und Heiko Hinrichsen
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen Borussia Dortmund. Verfolgen sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

VfB Stuttgart Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.
Von Michael Bosch, Christian Pavlic und Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Dortmund Sebastian Hoeneß Video
 
 