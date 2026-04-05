VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Wie der BVB den harmlosen VfB bestraft
Der VfB Stuttgart hat zum Spitzenspiel des 28. Spieltags den BVB empfangen.
Der VfB Stuttgart hat zum Spitzenspiel des 28. Spieltags den BVB empfangen.
Der VfB Stuttgart hat die Dortmunder Borussen zum Spitzenspiel empfangen. Und eine intensiv geführte, bis zum Schluss offene Partie mit 0:2 verloren (Adeyemi 90.+3; Brandt 90.+6). Am Ende kam es noch zu einigen äußerst unschönen Szenen vor der Cannstatter Kurve. Doch erst einmal zurück auf Start.