VfB Stuttgart Wann folgt der nächste Schritt von Noah Darvich?
Mit Noah Darvich hat der VfB eines der großen deutschen Toptalente unter Vertrag. Der Youngster überzeugt in Liga drei. Wann holt ihn Trainer Hoeneß?
Kürzlich hat Noah Darvich so richtig einen rausgehauen. Zwei Traumtore beim 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim gingen direkt auf sein Konto, beim zwischenzeitlichen 2:0 durch Jeremy Arevalo war er an der Entstehung des Treffers beteiligt. Das Spiel war ein Signal des Nachwuchsmannes, denn wieder einmal machte er den Unterschied.