VfB Stuttgart Wann folgt der nächste Schritt von Noah Darvich?

Noah Darvich überzeugt in der 3. Liga. Wann erfolgt der nächste Schritt? Foto: Baumann/Hansi Britsch

Mit Noah Darvich hat der VfB eines der großen deutschen Toptalente unter Vertrag. Der Youngster überzeugt in Liga drei. Wann holt ihn Trainer Hoeneß?

Sport: Philipp Maisel (pma)

Kürzlich hat Noah Darvich so richtig einen rausgehauen. Zwei Traumtore beim 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim gingen direkt auf sein Konto, beim zwischenzeitlichen 2:0 durch Jeremy Arevalo war er an der Entstehung des Treffers beteiligt. Das Spiel war ein Signal des Nachwuchsmannes, denn wieder einmal machte er den Unterschied.

 

Das kam in dieser Saison schon mehrfach vor. Bei sieben Toren und zwei Vorlagen in 18 Einsätzen steht der Kapitän der deutschen U-19-Nationalmannschaft jetzt – alle 185 Minuten trifft Darvich ins Schwarze. Nicht nur deswegen gilt der offensive Mittelfeldspieler als eines der größten, vielleicht das größte Talent im Land auf seiner Position. Erst 2023 holte er mit den U-17-DFB-Auswahlen innerhalb von nur wenigen Monaten den Europameister- und den Weltmeistertitel. Nicht als irgend ein Spieler im deutschen Kader, sondern jeweils als Kapitän.

Seinen bisher letzten Auftritt im Profikader hatte Darvich bei der Saison-Generalprobe gegen den FC Bologna. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Als der VfB ihn vor der Saison für eine kleine sechsstellige Summe vom FC Barcelona loseisen konnte, gab es ein Raunen in der Szene. Dass sich ein Spieler dieser Klasse den Schwaben anschließt und sich dann auch noch freiwillig in die Knochenmühle 3. Liga begibt, konnten viele nicht so recht nachvollziehen. Doch es war eine bewusste Entscheidung, die im Vorfeld mit allen Beteiligten klar getroffen wurde.

Darvich bekannte sich zu dem Weg, der ihm aufgezeigt wurde. Konsequentes Training mit dem Profiteam von Sebastian Hoeneß, lediglich die wöchentlichen Abschlusseinheiten absolviert er bei Nico Willig und dem VfB II. Seine Spiele sammelt er aber dort, in der 3. Liga. Der Erfolg gibt dieser Maßnahme Recht. „Es ist genau das eingetroffen, was wir uns erhofft haben. Es ist für junge Spieler einfach sehr wichtig zu spielen, Minuten zu sammeln“, sagt Hoeneß und attestiert dem Juwel, zuletzt „richtig gute Entwicklungsschritte genommen“ zu haben.

Klar ist aber auch, dass nach besonders auffälligen Leistungen wie der gegen den Waldhof oder kurz zuvor gegen 1860 München die Fragen nach dem nächsten Schritt immer lauter werden. „Das ist nicht meine Entscheidung. Ich versuche, jede Woche das Beste zu geben. Und so mache ich einfach weiter“, antwortete Darvich bisher neutral bis ausweichend. Hoeneß wird da schon konkreter. „Ich glaube schon, dass er bereit wäre“, sagt er. „Noah stach zuletzt heraus. Aber genau darum geht es auch – auf dem Level den Unterschied zu machen“, so Hoeneß.

Der Trainer führt aber auch einen Grund dafür an, warum sich Darvich wohl noch ein wenig gedulden muss. „Klar leidet er auch ein bisschen darunter, dass wir da vorne auch ein paar andere Jungs haben, die es ganz gut machen. Aber ich bin wirklich zufrieden mit Noah. Er bringt sehr viel mit, was ihn dann auch für höhere Aufgaben qualifiziert“, sagt Hoeneß, der seinem Talent empfiehlt, „dass es das Beste für ihn wäre, gar nicht so weit zu denken, sondern genau den Weg, den er gerade geht, konsequent weiterzugehen. Er macht genau das Richtige aus der Situation.“

