VfB Stuttgart: Warum der VfB den Mund nicht zu voll nimmt

Der Titelhunger ist groß beim VfB Stuttgart. Im Grunde sind der Trainer und die Spieler durch den Pokaltriumph im vergangenen Mai sogar erst so richtig auf den Geschmack gekommen. Es war eine Berliner Nacht, die aus einer ordentlichen Bundesligasaison eine besondere Spielzeit machte – mit vielen Emotionen und hohem Erinnerungspotenzial. Und jetzt darf es in der Euphorie natürlich ein bisschen mehr sein. Das haben der Kapitän Atakan Karazor und auch das Feierbiest Jamie Leweling kürzlich noch einmal öffentlich betont. Leweling wünscht sich im kommenden Jahr sogar einen erneuten Empfang auf dem Schlossplatz.

Auch der Trainer Sebastian Hoeneß verspürt diese Sucht, Spiele zu bestreiten, in denen es Titel zu gewinnen gibt. Im Supercup ist das Vorhaben, wenigstens ein Titelchen zu holen, mit der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern eine Woche vor dem Bundesligastart misslungen. Dennoch zieht der VfB Zuversicht aus dem Duell mit dem Rekordmeister. Denn phasenweise war mehr drin. „Natürlich können wir es etwas reifer und auch schlauer machen als gegen die Bayern“, sagt der Mittelfeldspieler Karazor, „aber es war ein gutes Spiel von uns. So können wir in die nächste Woche gehen.“

Mit großen Ambitionen

Am Selbstbewusstsein der Mannschaft kratzt die Niederlage vor dem Ligaauftakt beim 1. FC Union Berlin also nicht. Es herrscht im gesamten Club ein neues Selbstverständnis. Der VfB hat sich deshalb viel vorgenommen für die Saison, will den Mund jedoch nicht zu voll nehmen. „Nach dem neunten Platz in der Vorsaison werden wir jetzt sicher nicht die Spitzengruppe der Bundesliga anpeilen, und schon gar nicht verbal“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „doch natürlich haben wir unsere Ambitionen. An unserem Erfolgshunger hat sich ebenso wenig geändert wie an unserer Herangehensweise. Wir rufen keine Tabellenplätze aus, wollen aber nichtsdestoweniger immer unser Maximum erreichen. Wenn wir dabei eine Saison auf Tuchfühlung mit dem oberen Tabellendrittel spielen, passt es.“

Die Top vier der Liga, in der Vorsaison, FC Bayern, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, sind finanziell besser aufgestellt und waren in ihren Leistungen letztlich konstanter als der VfB. Das zeigte sich vor allem nach dem Jahreswechsel, als die Mannschaft gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain in der Champions League ausschied. Das wirkte emotional nach und die Stuttgarter rutschten in eine Ergebniskrise. So wurden sechs Heimspiele in Folge verloren – eine noch nie dagewesene Negativserie, die in der Gesamtbetrachtung die erneute Qualifikation für die Königsklasse kostete.

Mit ihrer Herangehensweise sind die Stuttgarter in den vergangenen zwei Spielzeiten unter Hoeneß und Wohlgemuth dennoch gut gefahren. Am Ende standen Vizemeisterschaft samt Champions-League-Teilnahme sowie DFB-Pokalsieg samt Europa-League-Qualifikation. Zuvor fokussierte sich der VfB stets auf das Tagesgeschäft, um schrittweise vorwärtszukommen. Spiel für Spiel, Punkt für Punkt. Mit einer klaren Spielidee und gedämpften Erwartungen. Und nun?

Allgemein

„Mit dem Titel in der vergangenen Saison haben wir selbst an der Erwartungsschraube gedreht. Es ist unsere Aufgabe, den dadurch entstandenen inneren und äußeren Erfolgsanspruch zu moderieren. Grundlage für weiteres Wachstum bei uns ist, dass wir nicht vergessen, wie die VfB-Welt vor zweieinhalb Jahren ausgesehen hat. Wir brauchen weiterhin Geduld und kluge Entscheidungen. Wir müssen uns weiter stabilisieren“, sagt Wohlgemuth.

Aus den Niederungen der Relegation kommt der Traditionsverein von 1893, nachdem zuvor der ständige Abstiegskampf die Realität bestimmte. Jetzt gibt es zwar keine weiß-rote Vision, die unter das Fanvolk gestreut wird, aber eine Strategie 2030. Sie umfasst die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung. Es soll aufwärts gehen und wie gut der einst klamme VfB mittlerweile dasteht, ist an der Transferpolitik nachzuvollziehen.

Dem Branchenkrösus getrotzt

Es müssen nicht mehr die besten Spieler verkauft werden, um die finanziellen Vorgaben zu erfüllen. Der Vorstand um Alexander Wehrle kann es sich sogar leisten, ein historisch hohes Angebot des FC Bayern für den Stürmer Nick Woltemade (etwa 64 Millionen Euro) abzulehnen. Um das Team nicht zu schwächen und auch die neue Stärke des VfB zu demonstrieren – nicht nur dem Branchenkrösus aus Bayern gegenüber.

Der VfB strebt nach oben und hat nach Lage der Dinge in Enzo Millot nur einen Stammspieler verloren. Per Ausstiegsklausel. Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Auch, weil Hoeneß seinen Vertrag bereits im Frühjahr verlängerte und erst gar nicht auf dem Trainerkarussell Platz nahm. Er will gemeinsam mit Wohlgemuth den VfB weiter formen. Das gehört zu den erklärten Zielen, nachdem eine Reihe von Nationalspielern zum Kader zählen – und auch ihrem Status entsprechend entlohnt werden.

Die steigenden Personalkosten sind der Preis des Erfolgs, den der VfB bezahlt. Die internationale Bühne ist dabei doppelt wichtig, um als Arbeitgeber für die begehrten Profis attraktiv zu bleiben und eine sprudelnde Einnahmequelle zu haben. Als Dauerteilnehmer in Europa betrachtet sich der VfB zwar noch nicht, aber die kontinentalen Auftritte sollen sich häufen. Und der Reifeprozess auf alllen Ebenen soll voranschreiten. „Die Mannschaft ist in ihrer Entwicklung weiter als noch vor einem Jahr. Das betrifft auch die Mehrfachbelastung, die sie wieder erwartet. Dennoch arbeiten wir ständig daran, die Wettbewerbsfähigkeit des Kaders zu stärken“, sagt Wohlgemuth.

Erster Neuzugang war Lorenz Assignon, ein Rechtsverteidiger für elf Millionen Euro (plus Boni). „Er hat bereits in zwei Topligen gespielt und ist mit seinen 25 Jahren ein gestandener Profi. Er soll uns in der Kaderspitze helfen“, sagt Hoeneß über den Abwehrspieler, der für Stade Rennes in der französischen Ligue 1 und für den FC Burnley in der englischen Premier League aufgelaufen ist. Jetzt stellt sich Assignon dem Konkurrenzkampf mit Joshua Vagnoman. In der Offensive bereichert seit Kurzem Rückkehrer Tiago Tomas (VfL Wolfsburg) mit seinem Tempo und seiner Technik das Team. Der 23-jährige Portugiese kostet insgesamt fast 15 Millionen Euro.

Doch der VfB hat auch in die Zukunft und die Kaderbreite investiert: Lazar Jovanovic, Chema Andrés und Noah Darvich sind verheißungsvolle Talente. „Sie werden aber noch Anpassungszeit benötigen und diese auch bekommen“, sagt Hoeneß, der in der Szene als Bessermacher gilt. Der Trainer vermag das Potenzial junger oder unbekannter Spieler auszuschöpfen – ein Teil des Stuttgarter Erfolgskonzepts.