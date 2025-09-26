VfB Stuttgart: Warum es Zeit ist, mehr über Ramon Hendriks zu sprechen

Der VfB Stuttgart ist wieder einmal mit veränderter Abwehrformation in ein Pflichtspiel gestartet. Die Formation der Viererkette im Europa-League-Spiel gegen Real Club Celta de Vigo war bereits die sechste in der Saison. Im siebten Spiel. Etwas überraschend startete Ramon Hendriks für Jeff Chabot, der bisher immer gesetzt war, lediglich zwei Spiele aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst hat und aktuell statistisch gesehen der beste Zweikämpfer der Bundesliga ist (3 Spiele, 277 Minuten eingesetzt, 39 Zweikämpfe geführt/33 gewonnen, was einer Quote von 84,6 Prozent entspricht).

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Europa League Die deutlichen Worte von Sebastian Hoeneß wirken Der Trainer hat der Mannschaft klar gemacht, dass sie mit hoher Intensität spielen muss. Das ist die Basis für weitere Siege, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina. Hendriks machte seine Sache gut. Sehr gut sogar, wenn es nach seinem Trainer geht. „Ramon macht ein nahezu perfektes Spiel“, lobte Sebastian Hoeneß den Niederländer nach dem 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo in höchsten Tönen. Auch Sportchef Fabian Wohlgemuth war einverstanden mit dem Auftritt des Verteidigers. „Da wir hoch gepresst haben, mussten wir die Räume hinter der Kette gut verteidigen. Das hat Ramon mit seiner Schnelligkeit überragend gemacht. Auch im Infight war er stark, hat den Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen. Er hat alle Aufgaben souverän gelöst“, bilanzierte Wohlgemuth.

Immer hart am Mann und meist einen Schritt schneller: Ramon Hendriks Foto: Baumann

Hoeneß setzte aus Kalkül auf den Holländer. Stuttgarts Trainerteam hatte im Vorfeld hohes Gegenpressing als taktisches Mittel gegen die kompakten und spielstarken Spanier detektiert. Um das spielen zu können, braucht es in der eigenen Abwehr vor allem eines: Geschwindigkeit. Daher bekam Hendriks den Vorzug vor Chabot. „Das Spiel war auch wie auf ihn zugeschnitten. Er konnte viel in die gegnerische Hälfte nach vorne verteidigen, musste zudem in der eigenen Hälfte große Räume abdecken und das gegen verschiedene Gegenspieler. Das war eine Top-Leistung von ihm“, gab Hoeneß Einblick.

Der 24-Jährige aus Hendrik-Ido-Ambracht, der seit Juli 2024 bei den Stuttgartern unter Vertrag steht, ist seither zu einem der wichtigsten Rollenspieler im VfB-Kader avanciert. Dennoch spricht man kaum über ihn. Ein klassischer Kaderspieler eben, mehr nicht. Hendriks kommt regelmäßig zum Einsatz, in den bisherigen Pflichtspielen der Saison wurde er immer eingesetzt. Hoeneß schätzt ihn, insbesondere seine Athletik und Vielseitigkeit. „Ramon ist ein Spieler mit überragender Mentalität, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Er ist ein Spieler, der uns mit seiner ganzen Erscheinung richtig guttut“, so Hoeneß.

Daher ist Hendriks, der in der Jugend von Dordrecht und Feyernoord Rotterdam ausgebildet wurde, viel mehr als der klassische Kaderspieler. Er ist so etwas wie eine Art Dietrich für den Trainer. Ein Schlüsselspieler für spezielle Aufgaben. Egal, ob sich in der Innenverteidigung Spezialaufträge auftun oder es einen Spieler braucht, der Maximilian Mittelstädts Rolle auf links ausführen kann. Sicher ist: Hendriks steht bereit. Womöglich schon am kommenden Sonntag wieder, wenn es gilt, den euphorisierten Aufsteiger 1. FC Köln im Zaum zu halten.

Klar ist: Man darf die grundsätzlichen Qualitäten des Niederländers nach einer herausragenden Leistung nicht überbewerten. Aber klar ist aber auch: Dass nach einem Spiel wie dem gegen Vigo die Schlagzeilen den Neuzugängen Bilal El Khanouss und Badredine Bouanani gehören, die mit ihren Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrugen, ist naheliegend. Aber man sollte dabei nicht vergessen, auch über die zu sprechen, die es mit ihren Leistungen möglich machen, dass die anderen glänzen können. Wie es Hendriks getan hat.