VfB Stuttgart Warum Luca Jaquez der neue Stuttgarter Senkrechtstarter ist

VfB Stuttgart: Warum Luca Jaquez der neue Stuttgarter Senkrechtstarter ist
Luca Jaquez hat sich in der VfB-Abwehr festgespielt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Abwehrreihe des VfB Stuttgart hat endgültig eine neue Mitte – auch dank Senkrechtstarter Luca Jaquez. Warum sich der Winter-Neuzugang vorerst festgespielt hat.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Es gibt innerhalb von Fußballmannschaften sensible Bereiche, die Trainer je nach Typ ungern bis nie antasten. Um ja nicht das gesamte Gebilde zu gefährden. Meist ist es die zentrale Achse, bestehend aus Torhüter, Innenverteidigung, Mittelfeldzentrale und Zentrumsstümer. Das Credo: Verändere nie ein funktionierendes System, wenn du es nicht musst.

 

Sebastian Hoeneß tickt da ähnlich. Der VfB-Trainer beobachtet zudem Entwicklungen genau, schaut bei der täglichen Trainingsarbeit in der Regel von etwas außerhalb zu, ist selten im Zentrum des Geschehens. Und erkennt dadurch Strömungen früh, um entsprechend darauf zu reagieren. Zu guter Letzt ist Hoeneß wie viele andere seiner Zunft auch ein klarer Verfechter des Leistungsprinzips. Wer unter der Woche gut arbeitet und vor allem alle Einheiten in vollem Umfang absolvieren kann, der darf sich am Spieltag berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

Das neue Innenverteidigerduo heißt Jaquez und Chabot

Vor dem Supercup-Südgipfel gegen den FC Bayern dürfte es daher im Vergleich zum letzten Pflichtspiel, dem gewonnen Pokalfinale in Berlin, nur zwei Änderungen in der Startformation geben. Jamie Leweling ersetzt den abgewanderten Enzo Millot. Und Chema Andres wohl den Antreiber Angelo Stiller – der sich zwar wieder fit gemeldet hat, aber noch Trainingsrückstand aufweist. Die Abwehrreihe wird dagegen unangetastet bleiben. Außen haben weiterhin Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt die Nase vorn. Und innen heißt das Duo Jeff Chabot und Luca Jaquez.

Der Schweizer Jaquez, im Winter vom FC Luzern zum VfB gestoßen, ist in dieser Reihe dennoch in gewisser Weise der Neuzugang. Denn nach seinem Wechsel aus dem Nachbarland zu den Schwaben hatte zuerst ein anderer Neuzugang einen Vorsprung: Finn Jeltsch. Am gleichen Tag wie Jaquez verpflichtet, bekam der ehemalig Nürnberger zuerst das Vertrauen des Trainers geschenkt. Doch im Saisonfinale wurde er von Jaquez überholt. Erstmals überhaupt stand Jaquez im letzten Ligaspiel in Leipzig in der Startformation (84 Minuten Spielzeit), im Pokalfinale erneut und dann über die volle Distanz. „Er hat sich in diese Position gekämpft“, blickt Hoeneß auf diese Zeit zurück und attestiert dem 22-Jährigen weiterhin die Pole Position im Rennen um die Rolle neben dem gesetzten Chabot. „Er hat aktuell die Nase vorn, hat hinten raus eine sehr gute Vorbereitung gespielt.“

Jaquez selbst gibt sich unaufgeregt: „Wir haben in den letzten Wochen hart trainiert und uns bestens vorbereitet. Uns allen ist die Vorfreude darauf, dass es wieder losgeht, anzumerken“, sagt der 1,87 Meter große Abwehrspieler, der in der U 18 noch als Stürmer auflief. In seinen noch jungen Jahren hat er bereits 72 Spiele auf höchstem Level angesammelt – und es scheint so, als kämen da bald noch einige dazu.

Schlüsselerlebnis gegen Celta Vigo

Ein Schlüssel dafür war neben der allgemein guten Vorbereitung offensichtlich die Testpartie gegen Celta Vigo in Reutlingen. Da ging es hoch her, Rudelbildungen und rüde Fouls waren insbesondere in der Anfangsphase an der Tagesordnung. Und Jaquez stand seinen Mann. „Auf dem Feld habe ich ihn jetzt auch noch einmal von einer neuen Seite kennengelernt. Da kann er schon emotional werden, insbesondere wenn er das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden“, sagt Hoeneß und kann sich ein spitzbübisches Grinsen dabei nicht verkneifen – obschon er seinem Spieler im selben Atemzug attestiert, „neben dem Platz ein ganz ruhiger Zeitgenosse“ zu sein. Hoeneß schätzt die Kombination. „Diese natürliche Aggressivität muss man als Verteidiger mitbringen“, bilanziert Hoeneß und nennt neben der Athletik des Schweizers noch einen weiteren Fakt: Jaquez sei ein Spieler, der „beidfüßig aufbauen kann“.

Ein immens wichtiger Punkt, denn für den Hoeneßschen Ansatz mit dem aus der letzten Reihe heraus initiierten Aufbau braucht es technisch perfektes und vertikal-mutiges Passspiel. Jaquez bietet dieses Paket. Sein Trainer schätzt das ungemein und ist sich sicher, dass Jaquez „noch weitere Entwicklungsschritte gehen wird. Ich glaube, dass er noch viel vor sich hat. Und das gilt es jetzt, gemeinsam herauszukitzeln“, sagt Hoeneß und freut sich offenbar auf alles, was da womöglich noch kommt.

Jaquez selbst bleibt zurückhaltend. „Wir sind bereit“, sagt er vor dem Supercup gegen die Bayern und lässt sich auch von der Generalproben-Pleite gegen den FC Bologna (0:1) nicht aus der Ruhe bringen. „Daraus können wir viel mitnehmen, das wird uns bei der Vorbereitung auf den Supercup helfen“, ist er sich sicher. Gute Voraussetzungen, um es mit den ganz Großen der Branche aufzunehmen. Denn dazu gehört die Offensive des FC Bayern um Harry Kane, Lucas Diaz und Michael Olisé allemal.

