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VfB Stuttgart Warum Mittelstädt zuletzt auf der Bank saß

VfB Stuttgart: Warum Mittelstädt zuletzt auf der Bank saß
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Momentan kein unumstrittener Stammspieler: Maximilian Mittelstädt Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Linksverteidiger stand im März erst einmal in der Startelf des VfB. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Entscheidung und berichtet von Mittelstädts Reaktion.

Sport: David Scheu (dsc)

Für Maximilian Mittelstädt ist es gerade keine ganz einfache Zeit. Am Donnerstag fehlte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Testspiele – was wiederum keine riesige Überraschung war, da er auch im Verein zuletzt nicht regelmäßig spielte.

 

Die Bilanz im März: In vier Pflichtspielen stand der gebürtige Berliner nur einmal in der Stuttgarter Startelf, spielte nie durch und wurde zuletzt in den wichtigen Partien gegen den FC Porto (1:2) und RB Leipzig (1:0) erst in der Schlussphase eingewechselt. Ein Ausmaß, das sich nicht mehr mit der üblichen Rotation erklären lässt – was Sebastian Hoeneß auch nicht tut.

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Gegen RB, so der VfB-Trainer, sei die Wahl auf der linken Seite schlicht aus inhaltlichen Gründen auf Ramon Hendriks in der Dreierkette und Chris Führich davor gefallen. „Es war eine Entscheidung für Ramon, um einen der besten Verteidiger der Bundesliga gegen einen der aktuell stärksten Flügelspieler zu stellen“, so Hoeneß mit Blick auf den Leipziger Yan Diomande. „Und Chris Führich hat das Spiel davor nicht gespielt und ist – das sieht auch jeder – in einer sehr guten Form. Deswegen war da einfach die Entscheidung, die beiden auf die Seite zu packen.“

Sebastian Hoeneß lobt Mittelstädt für den Umgang mit der Situation

Eben diese Aufstellung erwies sich im Nachhinein als goldrichtig: Führich bereitete das entscheidende Tor durch Deniz Undav nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte vor, Hendriks schaltete Diomande fast über die gesamte Spielzeit komplett aus und war mit 35,07 km/h der schnellste Spieler auf dem Platz.

Wie Mittelstädt mit der Entscheidung umging? Sehr gut aus Sicht seines Trainers, der persönlich mit dem 29-Jährigen gesprochen hatte. „Er hat überragend reagiert und es sehr gut angenommen“, so Hoeneß. Das gelte es hervorzuheben, da es leider nicht immer selbstverständlich sei. „Er war sehr präsent und fokussiert auch nach seiner Einwechslung, er war gut in der Kabine und hat Energie reingegeben.“

„Auf sehr hohem Niveau“: Sebastian Hoeneß ist zufrieden mit Maximilian Mittelstädts. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Deswegen sieht Hoeneß den Außenverteidiger auch nicht hinten dran: „Er spielt für mich wieder auf sehr hohem Niveau in dieser Saison und wird für uns ein sehr wichtiger Faktor bleiben.“ Das ist Mittelstädt unter anderem als sicherer Elfmeterschütze, wodurch sich die Zahl seiner Pflichtspieltore von einem in der vergangenen Saison auf fünf in der jetzigen erhöht hat. In puncto Torvorlagen (fünf) kommt er zugleich noch nicht an seinen Wert der Vorsaison (zwölf) heran.

Womöglich erhält der Linksfuß im Rückspiel beim FC Porto an diesem Donnerstag (21 Uhr) oder in der Bundesliga am Sonntag beim FC Augsburg (19.30 Uhr) die Möglichkeit, diese Statistik nach oben zu schrauben. Sicher ist: Danach kann Mittelstädt erst einmal durchschnaufen – wenn auch unfreiwillig durch seine Zuschauerrolle in der Länderspielpause.

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