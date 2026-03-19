VfB Stuttgart Warum Mittelstädt zuletzt auf der Bank saß
Der Linksverteidiger stand im März erst einmal in der Startelf des VfB. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Entscheidung und berichtet von Mittelstädts Reaktion.
Der Linksverteidiger stand im März erst einmal in der Startelf des VfB. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Entscheidung und berichtet von Mittelstädts Reaktion.
Für Maximilian Mittelstädt ist es gerade keine ganz einfache Zeit. Am Donnerstag fehlte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Testspiele – was wiederum keine riesige Überraschung war, da er auch im Verein zuletzt nicht regelmäßig spielte.