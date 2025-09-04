VfB Stuttgart Was fiel auf, wer fiel ab – die Testspiel-Erkenntnisse
Der VfB Stuttgart hat gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach seinen zweiten Anzug Spielpraxis verschafft. Das sind die Erkenntnisse aus dem Test.
Grundsätzlich muss man mit Erkenntnissen aus Testspielen immer vorsichtig sein. Nach Ergebnis sind sie nie zu bewerten. Da macht auch das 6:2 des VfB Stuttgart gegen die SG Sonnenhof Großaspach keine Ausnahme. Inhaltlich lassen sich allerdings Erkenntnisse gewinnen.