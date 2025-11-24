Die Nicht-Nominierungen einiger Stuttgarter sorgten zuletzt für Unruhe vor Europa-League-Spielen des VfB. Das soll sich nun durch einen neuen Zeitpunkt der Bekanntgabe ändern.
24.11.2025 - 10:54 Uhr
Es kam schon einige Male vor in dieser Saison, dass rund um den VfB Stuttgart vor den Spielen der Europa League leichte Unruhe herrschte. Der Grund: Am Spieltag selbst gab der DFB den Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt – teils mit überraschenden Nicht-Nominierungen von Stuttgartern. Vor der Partie beim FC Basel (0:2) betraf das Maximilian Mittelstädt, vor dem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) Angelo Stiller.