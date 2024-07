Der VfB Stuttgart glaubt weiter daran, Nationalstürmer Deniz Undav dauerhaft verpflichten zu können. Die Ablöse würde sich in einem für den Bundesligisten „sehr großen finanziellen Volumen“ bewegen.

red/dpa 10.07.2024 - 11:13 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle glaubt weiter daran, dass der VfB Stuttgart den Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav dauerhaft an sich binden kann. „Wir haben bei ihm gute Chancen“, sagte Wehrle am Mittwoch dem Nachrichtenportal BW24. EM-Teilnehmer Undav ist bisher nur vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion an den Vizemeister ausgeliehen, die Stuttgarter wollen ihn nun fest verpflichten.