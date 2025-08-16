Der Vorstandschef des VfB bestätigt im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern, dass Nick Woltemade in der kommenden Saison in Stuttgart spielt.

Sport: David Scheu (dsc)

Sieben Wochen lang bestimmt der Poker um Nick Woltemade nun schon die Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart – mit dem Duell gegen den FC Bayern am Samstagabend im Supercup endete aber die Frist, die Vorstandschef Alexander Wehrle im Gespräch mit unserer Redaktion vor fünf Tagen als Zeitrahmen für einen möglichen Transfer zu den Münchnern gesetzt hatte. Und kurz vor Abpfiff schloss Wehrle sämtliche Hintertüren, wodurch es doch noch zu einem Transfer in den kommenden beiden Wochen bis Ende des Transferfensters kommen würde.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Liveticker zum Supercup: Bayern gehen mit VfB-Unterstützung in Führung

Liveticker zum Supercup Bayern gehen mit VfB-Unterstützung in Führung

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München im Supercup. Gespielt wird in der MHP-Arena. Wir begleiten die Partie mit einem Liveticker.

„Wir haben das geklärt auch mit Bayern während der Woche“, sagte Wehrle bei „Sky“ mit Blick auf die jüngsten Verhandlungen – und ergänzte unmissverständlich: „Von daher ist die Akte geschlossen. Nick ist unser Spieler und wird nächste Saison bei uns Fußball spielen. Von daher ist das erledigt.“ Auf Nachfrage, ob diese Aussage auch bei einem Angebot über 75 Millionen Euro des FC Bayern Bestand habe, antwortete der VfB-Vorstandschef: „Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB. Die Akte ist geschlossen, das weiß Bayern München. Das haben wir der Mannschaft am Mittwoch auch kommuniziert.“