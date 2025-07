Nanu: Ermedin Demirovic in Torwarthandschuhen? Den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VfB Stuttgart, von der Sekretärin bis zum Vorstand, bot sich am Donnerstagnachmittag ein seltener Anblick. Stand doch der etatmäßige Stürmer der Profimannschaft plötzlich zwischen den Pfosten.

Auch Rouven Kasper und Christian Gentner am Ball

Als Nachfolger von Alexander Nübel? Nein, das Ganze war nur ein Spaß. Besser gesagt ein Juxturnier im 6+1-Modus, das der VfB im Rahmen seiner offiziellen Saisoneröffnung zum Rahmenprogramm auserkoren hatte. Also spielte eben Demirovic im Tor, während in den anderen Teams „echte“ Profis Seit an Seit mit Fitnesstrainern, Pressesprechern oder Vorstandsmitgliedern gegeneinander antraten. Unter anderen mit dabei: Marketingvorstand Rouven Kasper und Sportdirektor Christian Gentner.

Am Ende war das nunmehr zum vierten Mal ausgetragene Mitarbeiter-Kickoff ein netter Spaß, an dem alle sichtbar ihre Freude hatten. Und bei dem alle unverletzt blieben. „Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf ihr großes Engagement für den VfB. Es war eine gelungene Einstimmung auf die neue Saison,“ sagte Vorstandschef Alexander Wehrle.