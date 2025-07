Wer hat die meisten Fans in der ganzen Welt? Ein spannender Wettstreit von Argentinien bis Schottland – und mittendrin die Bundesliga. In der auch der VfB Stuttgart eine Rolle spielt.

Gregor Preiß 02.07.2025 - 06:00 Uhr

17 von 17 Heimspielen in der Fußball-Bundesliga waren ausverkauft – der Boom rund um den VfB Stuttgart war in der vergangenen Saison ungebrochen. Und dürfte wohl auch in der kommenden Spielzeit anhalten.