Vieles spricht trotz der angespannten personellen Lage für Startelf-Änderungen auf der rechten Seite des VfB. Welche Akteure jetzt in den Fokus rücken.

David Scheu 29.11.2024 - 16:00 Uhr

Auf den beiden Außenbahnen ist das Bild beim VfB Stuttgart seit Wochen grundverschieden. Links? Herrscht Konstanz, sind Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt und Flügelstürmer Chris Führich nun schon seit vier Pflichtspielen in Folge in der Startelf gesetzt. Rechts? Ist die Aufstellung weniger eindeutig und oft ein Puzzle – was in erster Linie an den Ausfällen liegt.