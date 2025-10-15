 
VfB Stuttgart: Wer spielt? Die neue Lage in der Defensive
1
Ameen Al-Dakhil, Jeff Chabot und Ramon Hendriks sind Optionen für Trainer Sebastian Hoeneß – aber nicht die einzigen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Sechs Spieler für zwei Positionen: In der Innenverteidigung des VfB hat sich in den vergangenen Wochen ein neuer Konkurrenzkampf entwickelt – mit unterschiedlichen Spielertypen.

Sport: David Scheu (dsc)

Unterschiedlicher könnte Personallage nicht sein: Während auf der Mittelstürmer-Position beim VfB Stuttgart momentan ein Engpass herrscht und womöglich Flügelspieler wie Jamie Leweling in den Fokus rücken werden, ist in der Innenverteidigung ein veritabler Konkurrenzkampf in Gange. Um die Plätze in der Anfangsformation – und sogar im Kader.

 

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Makellose Bilanz für Chema mit Spanien

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Denn: Mehrere Spieler haben sich in den vergangenen Wochen nach kürzeren und längeren Zwangspausen sukzessive zurückgemeldet. Die langzeitverletzten Ameen Al-Dakhil und Dan-Axel Zagadou sind inzwischen ebenso wieder im Mannschaftstraining wie Jeff Chabot (Belastungssteuerung) und Finn Jeltsch (Adduktorenverletzung), die zuletzt pausiert hatten. Hinzu kommen die ohnehin einsatzbereiten Ramon Hendriks und Luca Jaquez – was in Summe sechs Spieler für zwei Positionen bedeutet.

Dan-Axel Zagadou soll noch etwas Zeit bekommen

Zwar sind mehrere Akteure des Sextetts auch schon als Außenverteidiger aufgelaufen, allen voran Hendriks als Alternative auf links für Maximilian Mittelstädt. Ihre Stammposition bildet aber das Zentrum – was zur Frage führt: Wer spielt in den kommenden englischen Wochen, die für den VfB mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) beginnen?

Zagadou wird am ehesten noch etwas Zeit bekommen. Hoeneß hatte mit Blick auf die Verletzungshistorie des Linksfußes betont, ihn schrittweise und wohl noch über einen weiteren Einsatz in der U 21 heranführen zu wollen.

Sebastian Hoeneß mit Finn Jeltsch: Der 19-Jährige ist nach seiner überstandenen Adduktorenverletzung wieder im Training. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Die verbleibenden Spieler bieten dem Trainer sehr unterschiedliche Profile. Während Al-Dakhil und Jeltsch das Spiel von hinten auch unter Bedrängnis präzise eröffnen, bringen Hendriks und Jaquez viel Athletik und Aggressivität mit. Und Chabot ist nicht zuletzt aufgrund seiner Kopfballstärke und Präsenz seit seinem Wechsel zum VfB im Sommer 2024 in eine Rolle als Abwehrchef gewachsen. In dieser Saison stand der 27-Jährige in der Bundesliga – sofern er nicht verletzt fehlte – stets in der Startelf.

In der Europa League hat Chabot dagegen noch keine Minute absolviert. Nicht aus Leistungsgründen, sondern zur Belastungssteuerung. Da im kommenden Block bis zur nächsten Länderspielpause in 23 Tagen sieben Partien anstehen, deutet vieles auf eine Fortführung der Rotation in der Innenverteidigung hin. Und auf eine Aufstellung, die sich an der körperlichen Frische der Spieler und den Erfordernissen des jeweiligen Gegners ausrichtet.

Eine Möglichkeit zur Rotation fällt allerdings aufgrund der Regularien definitiv aus: Al-Dakhil ist nicht für die Europa League gemeldet und daher ausschließlich in der Bundesliga und im DFB-Pokal eine Option.

