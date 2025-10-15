VfB Stuttgart Wer spielt? Die neue Lage in der Defensive
Sechs Spieler für zwei Positionen: In der Innenverteidigung des VfB hat sich in den vergangenen Wochen ein neuer Konkurrenzkampf entwickelt – mit unterschiedlichen Spielertypen.
Unterschiedlicher könnte Personallage nicht sein: Während auf der Mittelstürmer-Position beim VfB Stuttgart momentan ein Engpass herrscht und womöglich Flügelspieler wie Jamie Leweling in den Fokus rücken werden, ist in der Innenverteidigung ein veritabler Konkurrenzkampf in Gange. Um die Plätze in der Anfangsformation – und sogar im Kader.