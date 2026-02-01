 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt

VfB Stuttgart Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt

VfB Stuttgart: Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt
1
Chema (Mitte) rückt wieder näher an die Startelf. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Chema Andrés hat beim VfB Stuttgart zuletzt nicht allzu viel Spielzeit gesehen, gegen Young Boys aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Wird er im Landesduell wieder eingesetzt werden?

Sport: Philipp Maisel (pma)

Wenn man José María Andrés Baixauli bei der Ausübung seines Berufes zuschaut, dann kommt einem unweigerlich eine Legende des Weltfußballs in den Sinn. Manchmal meint man sogar, sie stünde tatsächlich auf dem Feld. Nämlich dann, wenn Señor Baixauli, genannt Chema, mit simplen, einfachen Berührungen des Spielgeräts Unerwartetes vollzieht. Den oder die Gegenspieler ins Leere laufen lässt, dem Spielgerät eine andere Richtung gibt, den Takt der Partie bestimmt. Das alles mit hoch aufgerichtetem Körper, Blick nach vorn, niemals nach unten, das Trikot wie es sich für Spieler mit Stil gehört in die Hose gesteckt. Wenn es solch einen Moment im Spiel gibt, dann denkt man manchmal wirklich, Sergio Busquets steht auf dem Feld.

 

Aber es ist nicht der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012. Es ist nicht der Mann mit den unfassbaren 37 Titeln auf Nationalmannschaft- und Clubebene. Es ist Chema Andrés vom VfB Stuttgart. Der hat zwar bisher nur drei Titel in seiner noch jungen Karriere gesammelt, wirkt bisweilen aber wie eine Kopie des 37-jährigen Weltstars. Allerdings war es in den letzten Wochen kaum möglich, dem Spanier dabei zuzusehen, wie er die Kunst der Einfachheit in Deutschlands höchster Spielklasse auf den Platz zeigt. Denn Chema war raus.

Chema Andrés liebäugelt mit der WM

Im Sommer gekommen, zeigte der Neuzugang schnell, welch Potenzial in ihm steckt. Traf sogar bei seinem ersten Einsatz für den neuen Club zum Sieg (1:0 gegen Borussia Mönchengladbach). Dann der Durchbruch, zur Mitte der Vorrunde folgten fünf Spiele über die volle Distanz. Der junge Mittelfeldspieler machte Kapitän Atakan Karazor nahezu komplett vergessen. Doch zum Jahresende war plötzlich die Luft raus. Er kam zu keinen Einsätzen mehr und auch in den letzten sechs Ligaspielen im noch jungen Jahr liest sich seine Bilanz sehr überschaubar. Er stand zwar immer im Kader, wurde aber nur dreimal eingesetzt – für insgesamt gerade einmal 15 Minuten. Viel zu wenig für den ambitionierten Jungstar, der insgeheim noch mit einer Nominierung für die spanische A-Nationalelf für die WM im Sommer liebäugelt. Noch hat der U-21-Europameister von 2024 kein Spiel für die „Furia Roja“ absolvieren dürfen.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen Celtic FC: So blickt Andy Hinkel aufs Los in der Europa League – „Kontakt nie abgebrochen“

VfB Stuttgart gegen Celtic FC So blickt Andy Hinkel aufs Los in der Europa League – „Kontakt nie abgebrochen“

Andy Hinkel wurde beim VfB Stuttgart zum Profi, bei Glasgow Celtic verbrachte er über drei Jahre seiner Karriere. So blickt er auf das Los in der Europa League.

Da kam das Europa-League-Spiel gegen Young Boys Bern gerade recht. Denn in den internationalen Spielen setzt der Trainer eher auf den Spanier. In sechs der acht Partien kam er zum Einsatz, in fünf davon vom Start weg. Trainer Sebastian Hoeneß ließ Chema auch gegen Bern von Beginn an ran - und der Spanier rechtfertigte das Vertrauen. An der Seite von Angelo Stiller organisierte er das Spiel, machte Sergio-Busquets-Dinge und zeigte eine Leistung, die denen nahekam, mit denen er sich vor Monaten in Stuttgart einen Namen gemacht hatte. Chema spielte durch – und das, obwohl Hoeneß einen Wechsel auf seiner Position im zentralen Mittelfeld vornahm. Doch nicht Chema musste weichen, als Kapitän Karazor in die Partie kam, sondern der leicht überspielt wirkende Stiller, der keinen guten Tag hatte.

Das ist insofern interessant, dass es normalerweise keine Rolle spielt, wie Stiller drauf ist. Kann er spielen, spielt der verlängerte Arm des Trainers auch – und das in der Regel über die volle Distanz. Dieses Mal allerdings erhielt Chema das Vertrauen, blieb drauf – und krönte seine starke Leistung mit dem Siegtreffer gegen YB in der 90. Minute. Eine blitzsaubere Partie des Youngsters, der damit nach schwierigen Wochen ein Ausrufezeichen setzte. Gut möglich also, dass der junge Organisator im Landesduell gegen den SC Freiburg erneut eine Chance von Beginn an erhält, um seine Klasse zu zeigen. Selbstverständlich stilecht mit aufgerichtetem Körper, Blick nach vorn und dem in die Hose gesteckten Trikot.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt

VfB Stuttgart Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt

Chema Andrés hat beim VfB Stuttgart zuletzt nicht allzu viel Spielzeit gesehen, gegen Young Boys aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Wird er im Landesduell wieder eingesetzt werden?
Von Philipp Maisel
Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

Aufstellung des VfB Stuttgart So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

In der Bundesliga will der VfB im Kampf um die internationalen Plätze weiter Punkte sammeln. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter gegen den SC Freiburg.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen Celtic FC: So blickt Andy Hinkel aufs Los in der Europa League – „Kontakt nie abgebrochen“

VfB Stuttgart gegen Celtic FC So blickt Andy Hinkel aufs Los in der Europa League – „Kontakt nie abgebrochen“

Andy Hinkel wurde beim VfB Stuttgart zum Profi, bei Glasgow Celtic verbrachte er über drei Jahre seiner Karriere. So blickt er auf das Los in der Europa League.
Von Philipp Maisel
Transfermarkt VfB Stuttgart: Mirza Catovic – ein spezieller Fall, über den verhandelt wird

Transfermarkt VfB Stuttgart Mirza Catovic – ein spezieller Fall, über den verhandelt wird

Das VfB-Talent zieht es offenbar weg. Doch die Stuttgarter stellen Bedingungen, die der interessierte Club nicht erfüllen will – wie geht es nun für den 18-Jährigen weiter?
Von Carlos Ubina
Offenbar technische Probleme: Tickets für die Europa League – E-Mail-Panne beim VfB

Offenbar technische Probleme Tickets für die Europa League – E-Mail-Panne beim VfB

Nach der Auslosung der Zwischenrunde der Europa League steht beim VfB Stuttgart die Ticket-Bestellphase bevor. Bereits am Freitag ist es offenbar zu einer E-Mail-Panne gekommen.
Von Philipp Maisel und Dirk Preiß
Podcast zum VfB Stuttgart: Nach der Auslosung ist vor dem Landesduell

Podcast zum VfB Stuttgart Nach der Auslosung ist vor dem Landesduell

In der 388. Folge sprechen unsere Hosts über den Sieg gegen Bern und die Play-offs-Auslosung der Europa League. Außerdem sind die anstehenden Duelle gegen Freiburg und Kiel Thema.
Von Lars Kirchhoff
VfB Stuttgart in der Europa League: Vorsicht, VfB – es geht gegen einen Weltrekordhalter

VfB Stuttgart in der Europa League Vorsicht, VfB – es geht gegen einen Weltrekordhalter

Beim Pokalsieger freut man sich über den attraktiven Play-off-Gegner Celtic Glasgow. Doch das Team von Sebastian Hoeneß sollte gewarnt sein.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Alexander Wehrle behält Amt beim DFB

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Englische Wochen – und kein Ende in Sicht

VfB Stuttgart Englische Wochen – und kein Ende in Sicht

In den Play-offs der Europa League muss der VfB gegen Celtic Glasgow zwei Extrarunden drehen. Doch Trainer Hoeneß sieht sein Team für die anstehende Flut an Spielen gewappnet.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart in der Europa League: Play-offs – der VfB-Gegner steht fest

VfB Stuttgart in der Europa League Play-offs – der VfB-Gegner steht fest

Das Duell in der Zwischenrunde steht fest: der deutsche Pokalsieger bekommt es mit Celtic Glasgow zu tun – eine besondere Herausforderung.
Von Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Bundesliga Video
 
 