 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

VfB Stuttgart Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt
32
  Foto: IMAGO/Nordphoto

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Wenn man als ordentlicher Gast gesehen werden will, dann ist es nicht unüblich, Gastgeschenke zu verteilen. So hält es auch der VfB Stuttgart. Ein großer Präsentkorb wechselte noch vor dem Anpfiff an der Alten Försterei in Köpenick den Besitzer. Die Stuttgarter Delegation um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth überreichte ihn Union-Präsident Dirk Zingler, der an diesem Samstag Geburtstag feierte. Ein Fläschchen Gin, zwei Flaschen Fellbacher Wein, ein wenig Süßkram. Geschenke eben.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Auch wegen schwachem Nübel – VfB verpatzt Liga-Auftakt

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Auch wegen schwachem Nübel – VfB verpatzt Liga-Auftakt

Der VfB Stuttgart hat am 1. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Union Berlin verloren. Wir haben die eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Doch leider hörte der VfB auch danach nicht auf, Geschenke zu verteilen. Das erste Geschenk war die vergebene Kopfballchance von Jeff Chabot in der Anfangsphase. Sie hätte der Partie früh die aus Stuttgarter Sicht richtige Richtung geben können. Weiter ging es mit jeder Menger kleiner Unzulänglichkeiten, die Union gerade recht kamen. Ein schlecht verteidigter Standard und ein nicht unterbundener Konter waren weitere Geschenke, garniert mit zwei Paradeversuchen von Alexander Nübel, die nicht ganz glücklich ausgesehen haben. Damit stand noch vor dem Pausenpfiff ein 0:2 und der VfB vermochte es trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Spieldurchgang nicht, der Partie noch eine Wendung zu verpassen.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News: Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez

VfB Stuttgart News Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Am Ende hieß es 1:2, es war bereits das elfte Jahr in Folge, in dem der VfB seinen Auswärtsauftakt in der Bundesliga nicht gewinnen konnte. In diesen elf Partien stehen sogar leidglich zwei mickrige Pünktchen zu Buche, 2022 in Bremen und 2019 in Heidenheim. Das ist ganz schön wenig – und geschenkt gab es dabei ganz offensichtlich überhaupt nichts. Zu allem Überfluss hatte Union-Trainer Steffen Baumgart aber noch ein Geschenk an seine Mannschaft parat – in Form von zwei Tabletts voller frisch gezapfter Pilstulpen, die nach dem Abpfiff ihren Weg vom VIP-Raum in die Union-Kabine fanden.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

VfB Stuttgart Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.
Von Philipp Maisel
Stimmen zum VfB-Spiel gegen Berlin: „Das ist nicht das Ergebnis, das wir haben wollten“

Stimmen zum VfB-Spiel gegen Berlin „Das ist nicht das Ergebnis, das wir haben wollten“

Nach dem 1:2 des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Philipp Maisel und Gülay Alparslan
VfB Stuttgart News: Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez

VfB Stuttgart News Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Topspieler VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Topspieler VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Netzreaktionen zum VfB Stuttgart: „Zu einfache Gegentore hinten, zu wenig Killerinstinkt vorne“

Netzreaktionen zum VfB Stuttgart „Zu einfache Gegentore hinten, zu wenig Killerinstinkt vorne“

Der VfB Stuttgart hat sein erstes Bundesligaspiel der neuen Saison bei Union Berlin mit 1:2 verloren. Wir haben die Reaktionen der Fans auf X gesammelt.
Von Robert Korell
Pleite in der Alten Försterei: Stuttgart und Woltemade patzen in Berlin

Pleite in der Alten Försterei Stuttgart und Woltemade patzen in Berlin

Die Rückkehr nach Berlin verläuft für den VfB Stuttgart drei Monate nach dem Gewinn des DFB-Pokals anders als geplant.
Von Emanuel REINKE
Union Berlin gegen den VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

Union Berlin gegen den VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt bei Union Berlin. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Mit dem VfB Stuttgart: Wann startet die Europa League?

Mit dem VfB Stuttgart Wann startet die Europa League?

An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison. Aber wann geht eigentlich die Europa League los? Die wichtigen Termine im Überblick.
Von Michael Bosch
VfB Stuttgart bei Union Berlin: Mit dieser Elf geht der VfB die erste Herausforderung an

VfB Stuttgart bei Union Berlin Mit dieser Elf geht der VfB die erste Herausforderung an

Für den Pokalsieger geht es nun in der Bundesliga los – gleich mit einer harten Standortbestimmung. Mit welchem Personal geht der Trainer Sebastian Hoeneß die Partie an?
Von Carlos Ubina
Trainer des VfB Stuttgart: Wie finden Sie die Titel-Ansagen Ihrer Spieler, Herr Hoeneß?

Trainer des VfB Stuttgart Wie finden Sie die Titel-Ansagen Ihrer Spieler, Herr Hoeneß?

Der VfB-Trainer spricht im Interview über die harte Haltung des Vereins im Fall Nick Woltemade, die Ziele in Stuttgart – und den Grund für das Streichen seiner Ausstiegsklausel.
Von Gregor Preiß, David Scheu, Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin Bundesliga Kommentar Meinung
 