Nicht zum ersten Mal in dieser Saison beweist der VfB nach einem Rückstand Moral, nicht zum ersten Mal vor den eigenen Fans. Ein zufälliger Zusammenhang? Die Daten wie auch die Aussagen der Verantwortlichen weisen in eine andere Richtung.

David Scheu 08.12.2024 - 15:00 Uhr

Wie sich ein Fußballspiel innerhalb der 90 Minuten wenden kann, war unlängst in Bad Cannstatt wieder einmal in Reinform zu beobachten. Da bot der VfB Stuttgart gegen Union Berlin eine überaus schwache erste Hälfte, ließ Ideen und Tempo vermissen, ging mit einem 0:1 in die Kabinen und kassierte kurz nach der Pause auch noch den zweiten Gegentreffer. Doch dann folgte ein regelrechter Sturmlauf, der nach Toren des eingewechselten Nick Woltemade (51./59.) und von Kapitän Atakan Karazor (69.) noch mit einem 3:2-Heimsieg belohnt wurde.