Der VfB Stuttgart ist dieser Tage in aller Munde. Viele Spieler werden mit Lobeshymnen überhäuft. Nur über einen spricht man kaum. Zeit, dass sich das ändert.

Philipp Maisel 25.09.2024 - 11:47 Uhr

Der VfB Stuttgart beherrscht in diesen Tagen die Schlagzeilen. Die Weiß-Roten sind in aller Munde. Diverse Spieler werden in den Himmel gelobt. Sicher, man kann über Deniz Undav reden. Schließlich hat er einen absoluten Lauf, vier Tore in vier Spielen innerhalb von zehn Tagen sind ein Brett. Auch Ermedin Demirovic steht berechtigterweise im Fokus, hat er doch mit fünf Torschüssen in vier Bundesliga-Partien vier Treffer erzielt. Und dass man nach diesem Auftritt am Wochenende über Stuttgarts wohl nächsten Multimillionen-Transfer Enzo Millot spricht, liegt auf der Hand. Aber niemand spricht über Jamie Leweling. Dabei ist es höchste Eisenbahn. Zeit, eine Lanze zu brechen.