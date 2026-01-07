VfB Stuttgart Wie Sebastian Hoeneß mit Justin Diehl plant
Der Flügelstürmer meldet sich im jüngsten Testspiel mit einem kleinen Ausrufezeichen zurück und soll mittelfristig zum Faktor beim VfB werden – allerdings über einen Umweg.
Als Justin Diehl vor eineinhalb Jahren vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart stieß, wurde der Flügelstürmer mit Spannung in Bad Cannstatt erwartet. Er zähle auf seiner Position zu den spannendsten Spielern Deutschlands, betonte Sportchef Fabian Wohlgemuth: „Wir wollen seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern.“ Das allerdings war nur bedingt möglich, da eine Zwangspause die nächste jagte und der Youngster so nie richtig in den Rhythmus kam.