VfB-Neuzugang Tiago Tomas zeigte in Braunschweig eine überschaubare Leistung, rettete seine Abend aber mit einer Aktion. Und die konnte sich sehen lassen.
27.08.2025 - 10:49 Uhr
Der VfB Stuttgart hat sich in einem wahren Krimi in der ersten Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig durchgesetzt. Mit 8:7 im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 4:4 gestanden. Ein Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird. Und der so einige Geschichten produziert hat. Eine davon schrieb Tiago Tomas. Der Neuzugang, der am Wochenende an der Alten Försterei bereits mit einem Hackentor Aufmerksamkeit erregt hatte, stand erstmals seit seinem Wechsel in der Startformation der Weiß-Roten.