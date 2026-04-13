VfB Stuttgart Wie viel Egoismus braucht es in der VfB-Mannschaft?
Nach dem Sieg gegen den HSV kommt es zu intensiven Gesprächen mit den verärgerten Ermedin Demirovic und Chris Führich – was die besondere Konstellation im Saisonfinale verdeutlicht.
Nach dem Sieg gegen den HSV kommt es zu intensiven Gesprächen mit den verärgerten Ermedin Demirovic und Chris Führich – was die besondere Konstellation im Saisonfinale verdeutlicht.
Ermedin Demirovic ist genervt gewesen. Und frustriert. Trotz des souveränen Sieges des VfB Stuttgart und trotz der vier Tore gegen den Hamburger SV. Schließlich hatte der Angreifer keines davon erzielt – und eines war ihm aberkannt worden. Zum wiederholten Male in den vergangenen Wochen. Diesmal stand der Vorbereiter Deniz Undav knapp im Abseits.