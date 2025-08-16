Der VfB Stuttgart steht vor dem Pflichtspielstart. Der Südgipfel gegen den FC Bayern München steht an. Auf wen setzt Sebastian Hoeneß?
16.08.2025 - 06:00 Uhr
Der VfB Stuttgart hat beim Supercup ein klares Ziel vor Augen: Mannschaft und Trainer wollen im Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1/Liveticker) in der MHP-Arena den Titel holen. Auch, wenn es für viele Fans nur ein Titelchen ist. „Im vergangenen Jahr haben wir dran geschnuppert und waren nah dran“, sagt Sebastian Hoeneß. Am Ende wurde als Vizemeister im Elfmeterschießen gegen den damaligen Double-Gewinner Bayer Leverkusen verloren.