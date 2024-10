Die Einsatzzeiten des eigenen Nachwuchses bei den VfB-Profis halten sich derzeit noch in engen Grenzen – sollen aber bald steigen. Wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Jugendchef Stephan Hildebrandt die Lage einschätzen.

David Scheu 09.10.2024 - 14:26 Uhr

Testspiele in Länderspielpausen haben es an sich, immer auch Talenten eine Bühne zu geben. Das ist beim VfB Stuttgart nicht anders, wo an diesem Donnerstag (14 Uhr) gegen den SSV Ulm aufgrund des Fehlens von 14 Nationalspielern mehrere Youngster vorspielen dürfen. Trainer Sebastian Hoeneß wird dabei aber nicht nur das eigene Team genau beobachten – sondern auch zum Gegner blicken, bei dem ebenfalls ein Stuttgarter Nachwuchsprofi aufläuft. Für ein Jahr ist Laurin Ulrich (19) an den Zweitligisten verliehen, um im besten Fall mit viel Einsatzzeit in den Beinen zurückzukehren.