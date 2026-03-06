VfB Stuttgart „Wir können Großes erreichen“ – Demirovic über Titel und seine Zukunft
Der VfB-Stürmer spricht im Interview über Telefonate im Auto, sein Fasten während des Ramadan – und richtet eine Einladung an Deniz Undav.
Für Ermedin Demirovic geht es mit dem VfB Stuttgart in die heiße Saisonphase. Vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag/15.30 Uhr) spricht der Stürmer über seine Ziele, das Fasten während des Ramadan – und den großen WM-Traum.