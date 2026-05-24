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VfB Stuttgart WM-Nominierung – so haben Stiller und Undav reagiert

VfB Stuttgart: WM-Nominierung – so haben Stiller und Undav reagiert
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Zwei Stuttgarter WM-Fahrer: Angelo Stiller (links) und Deniz Undav Foto: Baumann/Volker Mueller

Die beiden VfB-Stars haben es bei Julian Nagelsmann zuletzt nicht immer leicht gehabt. Jetzt stehen sie im Kader für die Weltmeisterschaft und äußern sich erstmals dazu.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Angelo Stiller ist nervös geworden. Extrem angespannt war er sogar, als zu Wochenbeginn sein Mobiltelefon klingelte und er den Anruf des Bundestrainers erkannte. „Ich wusste ja nicht, was kommt und ob ich bei der WM dabei sein werde“, sagt der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart zu seiner Nominierung durch Julian Nagelsmann. Dann verspürte der 25-Jährige erst „die pure Erleichterung und danach das pure Glück. Es ist das Größte für einen Fußballer, bei der WM dabei zu sein“. Und das Handy legte er nicht gleich aus der Hand, um seine Familie, Freunde und engsten Vertrauten zu informieren.

 

Stiller hat sich natürlich durch konstante Leistungen beim VfB für die Weltmeisterschaft empfohlen. Am Ende gaben jedoch zwei Länderspiel-Einsätze den Ausschlag für das WM-Ticket nach Nordamerika. Im vergangenen März gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1). „Da stand ich enorm unter Druck, weil klar war, wenn ich nicht gut spiele, dann werde ich nicht nominiert“, sagt Stiller. Der Taktgeber behielt jedoch die Ruhe – nicht nur am Ball, sondern in seinem ganzen Auftreten bei der Nationalmannschaft. Diese Faktoren haben Nagelsmann schließlich überzeugt. Zumal der Bundestrainer an den spielerischen Fähigkeiten des Linksfußes gezweifelt hatte. Er hält Aleksandar Pavlovic und ihn für die „zwei besten tiefen Sechser in Deutschland“.

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Beim DFB-Pokalfinale in Berlin trafen die beiden Passmaschinen direkt aufeinander. Und allein aufgrund des 3:0-Erfolges durfte sich Pavlovic im Olympiastadion als Sieger fühlen. Doch Stiller weiß die Saison der Stuttgarter einzuordnen: „Wir haben es gegen die Bayern 60 Minuten lang gut gemacht und können insgesamt stolz sein.“ Die Qualifikation für die Champions League über die Bundesliga sowie das Abschneiden im DFB-Pokal und der Europa League seien außerordentlich. Wenngleich im Europacup etwas mehr drin gewesen sei für die Stuttgarter. Auch dank der VfB-Anhänger, wie Stiller betont. „Unsere Fans waren in Berlin lauter als deren.“

Ähnlich sieht Deniz Undav die Saison beim VfB: „Da vergebe ich eine Eins minus“. Lediglich der erneute Pokaltriumph hat ihm zur Bestnote gefehlt. Dennoch hat der Stürmer der ersten Enttäuschung über die Niederlage gegen die Münchner getrotzt. Er wollte den Moment genießen, ehe es für ihn Anfang nächster Woche zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach geht. Die WM-Vorbereitung beginnt. Dank seiner starken Torquote hat er sich für das Mammutturnier in Position gebracht. „Ich habe mich für das Vertrauen beim Bundestrainer bedankt und werde jetzt Gas geben, um meine Spielzeiten zu erhalten“, sagt Undav. Er nimmt in der Nationalmannschaft die Jokerrolle ein und weiß, was Nagelsmann von ihm erwartet: „Tore“.

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Neben seiner Knipserqualitäten sind aber auch seine Charaktereigenschaften gefragt. Diese positive Energie, die Undav mit seinem Charme versprüht und diese gute Laune, die er mit seiner lockeren Art in eine Mannschaft bringt. „Diese Stimmung werden wir in einem hoffentlichen langen Turnier brauchen“, erklärt Nagelsmann im Nominierungsvideo. In diesem Beitrag sind auch Undavs Frau und seine Tochter zu hören – was den 29-Jährigen im Moment der offiziellen Bekanntgabe besonders berührt hat.

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