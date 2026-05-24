VfB Stuttgart WM-Nominierung – so haben Stiller und Undav reagiert
Die beiden VfB-Stars haben es bei Julian Nagelsmann zuletzt nicht immer leicht gehabt. Jetzt stehen sie im Kader für die Weltmeisterschaft und äußern sich erstmals dazu.
Die beiden VfB-Stars haben es bei Julian Nagelsmann zuletzt nicht immer leicht gehabt. Jetzt stehen sie im Kader für die Weltmeisterschaft und äußern sich erstmals dazu.
Angelo Stiller ist nervös geworden. Extrem angespannt war er sogar, als zu Wochenbeginn sein Mobiltelefon klingelte und er den Anruf des Bundestrainers erkannte. „Ich wusste ja nicht, was kommt und ob ich bei der WM dabei sein werde“, sagt der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart zu seiner Nominierung durch Julian Nagelsmann. Dann verspürte der 25-Jährige erst „die pure Erleichterung und danach das pure Glück. Es ist das Größte für einen Fußballer, bei der WM dabei zu sein“. Und das Handy legte er nicht gleich aus der Hand, um seine Familie, Freunde und engsten Vertrauten zu informieren.