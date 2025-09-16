VfB Stuttgart Wo ist das schöne VfB-Spiel geblieben?
Der Pokalsieger hat die Leichtigkeit in seinen Aktionen schon länger verloren – und nun ist der Trainer Sebastian Hoeneß gefordert, neue Lösungen zu finden.
Der Pokalsieger hat die Leichtigkeit in seinen Aktionen schon länger verloren – und nun ist der Trainer Sebastian Hoeneß gefordert, neue Lösungen zu finden.
Sebastian Hoeneß ist kein Mann für die großen Showelemente auf der Fußballbühne. Der Trainer des VfB Stuttgart vermeidet öffentlichkeitswirksame Schelten für seine Spieler. Nur, weil das nach enttäuschenden Niederlagen bei unzufriedenen Anhängern gut ankommen könnte. Er mag es auch nicht, Spiele zu überhöhen. Ganz gleich, ob im Erfolgs- oder Misserfolgsfall. Und er geht die Probleme seiner Mannschaft lieber inhaltlich an. Sprich: im Verborgenen auf dem Trainingsplatz oder im Besprechungsraum. Er redet dann gerne davon, dass sich der VfB die Leichtigkeit in seinem Spiel wieder erarbeiten müsse.