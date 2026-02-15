VfB Stuttgart Wohlgemuth: Deshalb wird Undav so selten ausgewechselt
Der Stürmer legt ein Jubiläumsspiel mit Licht und Schatten hin – bleibt aber wie so oft bis zur letzten Minute auf dem Feld. Der Sportchef gibt Einblicke.
Am Ende war es doch noch ein rundum gelungenes Jubiläum für Deniz Undav: In seinem 100. Pflichtspiel für den VfB Stuttgart konnte der Stürmer nicht nur den später 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln bejubeln, sondern auch seiner persönlichen Torstatistik einen weiteren Treffer hinzufügen. In der Nachspielzeit, gewohnt kaltschnäuzig, per Direktabnahme gegen die Laufrichtung von FC-Torhüter Marvin Schwäbe.