VfB Stuttgart: Wolfsburg rechnet mit bis zu 4000 VfB-Fans

Vier Auswärtsspiele in 15 Tagen: Die eingefleischten Fans des VfB Stuttgart werden in den kommenden beiden Wochen viele Kilometer zurücklegen – und zunächst zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr) reisen. Das offizielle Gästekontingent von 2800 Plätzen hat der VfB-Anhang dabei komplett abgerufen, sich aber auch darüber hinaus in anderen Bereichen des Stadions mit Karten eingedeckt.

Da es für die Heimspiele der Wölfe meist einen freien Verkauf gibt, war die Bestellung wie in den Vorjahren auch ohne Einschränkungen möglich. Wie der VfL auf Nachfrage mitteilet, rechnet der Verein am Samstag insgesamt mit bis zu 4000 VfB-Fans – also einer vierstelligen Zahl außerhalb des Gästebereichs.

In manchen Blöcken ist VfB-Fankleidung untersagt

Für diese Anhänger gelten je nach Block unterschiedliche Verhaltensregeln. Während die Gegengerade als neutraler Bereich ohne besondere Vorschriften eingestuft ist, weist die Stadionordnung der Volkswagen-Arena die Plätze hinter dem Tor direkt neben dem Gästeblock als Heimbereich aus. Hierauf wurde auch beim Kartenkauf hingewiesen.

Beim bislang letzten VfB-Gastspiel in Wolfsburg vor gut einem Jahr traf Deniz Undav in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich. Foto: Pressefoto Baumann

Der Sicherheits- und Ordnungsdienst sei in diesem Bereich „angewiesen und berechtigt“, heißt es in der Stadionordnung, „Zuschauer, die als Gastfan oder Anhänger anderer Profimannschaften zu erkennen sind oder durch ihr Verhalten auffallen, auch wenn sie eine gültige Eintrittskarte für diesen Bereich besitzen, aus diesem zu entfernen.“ Der betreffende Zuschauer werde aus dem Stadion verwiesen oder ihm der Zutritt zum Stadion verweigert: „Im VfL-Heimfanbereich ist das Präsentieren von Fanartikeln oder -utensilien des Gastvereins oder anderer Profimannschaften strengstens untersagt.“

Zugleich ist diese Situation kein Neuland: Auch in den vergangenen Spielzeiten verfolgten viele VfB-Fans die Spiele ihrer Mannschaft in Wolfsburg außerhalb des Gästebereichs und teils hinter dem Tor, wobei größere Zwischenfälle ausblieben.