VfB Stuttgart: Woltemade hält sich zurück, doch ein VfB-Profi kündigt Großes an

Nick Woltemade (Mitte) im Kreis der VfB-Spieler während der Mannschaftsvorstellung bei der Saisoneröffnung. Foto: Baumann

Tausende Fans wollen die Präsentation der VfB-Mannschaft erleben. Dabei gibt es bei Volksfeststimmung einiges zu beobachten – und auch zu hören.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Hochstimmung bei hochsommerlichen Temperaturen: die Fans des VfB Stuttgart strömten zu Tausenden zur Saisonerföffnung auf die gesperrte Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Vor allem, um der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten nahe zu sein. Angeführt von Kapitän Atakan Karazor kamen die Spieler dann um 14.17 Uhr auf die Bühne. Bester Stimmung vor dem kurz danach anstehenden Testspiel gegen den FC Bologna. Und mit Ehrgeiz, wie die befragten Alexander Nübel und Deniz Undav betonten.

 

Im Hintergrund hielt sich bei der Präsentation Nick Woltemade. Zu übersehen war der Stürmer mit seinen 1,98 Meter dennoch nicht. Reaktionen aus Reihen der Anhängerschaft gab es zu dem wechselwilligen Stürmer jedoch nicht. Woltemade will zum FC Bayern und beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen.

Ruhe wird im Transferrummel rund um den Nationalangreifer wohl erst einmal nicht einkehren. Im Kreis der VfB-Mannschaft läuft aber alles normal für Woltemade – und eine bemerkenswerte Ansage machte ein anderer Spieler: Jamie Leweling. Seit dem Pokaltriumph und dem folgenden Empfang auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist der Flügelstürmer als Stimmungskanone auf der Bühne bekannt , weshalb ihn VfB-Moderator Holger Laser aus der Gruppe nach vorne holte und ein wenig mit Worten kitzelte – und Leweling konterte.

Der Offensivspieler kündigte im Scherz 35 Saisontore an und rief an die Fans gerichtet: „Wir sehen uns Ende Mai auf dem Schlossplatz!“ Offenbar ist der Titelhunger der VfB-Profis groß und die Lust aufs Feiern auch.

