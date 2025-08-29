Nick Woltemade steht vor einem Wechsel zu Newcastle United. Lothar Matthäus sieht darin eine gute Entscheidung.
29.08.2025 - 08:25 Uhr
DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält den bevorstehenden Wechsel des Stuttgarters Nick Woltemade zu Newcastle United für eine gute Entscheidung. „Woltemade ist nun in der besten Liga der Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Newcastle knapp 90 Mio. zahlt und den Spieler dann auf die Bank setzt. Ich glaube, dass Woltemade mit seiner Statur gut in die Premier League passt. Dort muss er sich nun durchsetzen“, sagte Matthäus der „Bild“-Zeitung.