Die Pokalsieger sind wieder in Stuttgart. Mit dem Flieger ging es am Mittag leicht verspätet von Berlin aus zurück in die Heimat.

Der Abflug verspätete sich ein wenig, die Ankunft am Stuttgarter Flughafen auch. Aber nach so einer Pokalnacht kann ein Zeitplan schon einmal ein wenig durcheinander geraten. Als die weiteren Gäste den Flieger in Berlin bestiegen, saß die Mannschaft schon drin. Wenig später, genauer gesagt: um 13.02 Uhr, hob die Maschine mit den Spielern, Familienangehörigen, Angestellten des Clubs und einigen Ehrengästen dann ab. Insgesamt waren rund 180 Personen an Bord.