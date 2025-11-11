Das Weihnachtssingen des VfB Stuttgart ist abgesagt. Im Gazi-Stadion findet das gemeinsame Singen wie geplant statt. Es gibt jedoch nur noch wenige Karten.
11.11.2025 - 13:53 Uhr
Nachdem bekannt wurde, dass das Weihnachtssingen des VfB Stuttgart dieses Jahr ausfallen wird, weil kein Termin gefunden werden konnte, gibt es noch eine letzte Chance für alle, die auf Weihnachtslieder im Stadion nicht verzichten möchten. Die siebte Ausgabe des Weihnachtssingen im Gazi-Stadion – der Heimspielstätte der Stuttgarter Kickers – findet am 21. Dezember ab 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) statt.