Der Zweitligist reagiert auf seinen enttäuschenden Saisonstart – und trennt sich von seinem Trainer. Doch nicht nur Dieter Hecking muss beim VfL Bochum gehen.

red/sid 15.09.2025 - 14:34 Uhr

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf seine anhaltende Talfahrt reagiert und Trainer Dieter Hecking freigestellt. Gleichzeitig gab der Klub auch die sofortige Trennung von Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bekannt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen in der 2. Liga mit drei Punkten auf Rang 16.