Hinter dem Einsatz von Maximilian Arnold gegen den VfB steht ein Fragezeichen. Der VfL-Kapitän hatte sich während der Länderspielpause in einem Testspiel eine Verletzung zugezogen.

Der angeschlagene Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg ist für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart fraglich. Wie Trainer Paul Simonis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) sagte, habe Arnold am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert, dennoch stehe hinter dem Einsatz des 33-Jährigen ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler hatte sich während der Länderspielpause im Testspiel gegen Hertha BSC eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Ob Wolfsburgs dänischer Star-Neuzugang Christian Eriksen in Arnolds möglicher Abwesenheit sein Startelfdebüt geben könnte, wollte Simonis derweil nicht verraten. „Er hat jetzt 20-mal trainiert, letzte Woche mit der Nationalmannschaft trainiert und auch zwei Spiele gemacht. Ich glaube, dass er jede Woche stärker wird. Wir müssen die Entscheidung machen, wann wir mit Christian anfangen", sagte er.

„Das letzte Spiel gegen Augsburg war sehr schlecht“

Die Wolfsburger, deren Saisonziel das Erreichen des Europapokals ist, haben in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Folge verloren und sind bereits fünfmal in Serie ohne Sieg. Als Tabellen-15. steht das Team unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.

Vor der Pause hatte der VfL beim FC Augsburg eine 1:3-Niederlage kassiert. „Das letzte Spiel gegen Augsburg war sehr schlecht. Wir müssen eine positive Reaktion zeigen. Wir gucken immer auf das nächste Spiel. Am Ende der Saison gucken wir, ob das mit Europa passt“, sagte Simonis.