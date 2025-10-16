Hinter dem Einsatz von Maximilian Arnold gegen den VfB steht ein Fragezeichen. Der VfL-Kapitän hatte sich während der Länderspielpause in einem Testspiel eine Verletzung zugezogen.
16.10.2025 - 13:58 Uhr
Der angeschlagene Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg ist für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart fraglich. Wie Trainer Paul Simonis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) sagte, habe Arnold am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert, dennoch stehe hinter dem Einsatz des 33-Jährigen ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler hatte sich während der Länderspielpause im Testspiel gegen Hertha BSC eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.