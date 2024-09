Beim 2:2 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg ist mächtig was geboten. Wir analysieren das Spiel und blicken auf die Aufreger der Partie.

Gregor Preiß 29.09.2024 - 06:00 Uhr

Am Ende war man sich im Lager des VfB Stuttgart nicht ganz einig, welches Thema man in den Vordergrund rücken sollte. Das 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga hielt schließlich so einige bereit.