Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gastierte am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zeigt eine reife Leistung und siegte am Ende ungefährdet.
18.10.2025 - 17:29 Uhr
Der VfB Stuttgart hat zum Auftakt intensiver Englischer Wochen seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Beim kriselnden VfL Wolfsburg gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag mit 3:0 (1:0) und feierte den vierten Sieg nacheinander. Stuttgart setzte sich dank der Treffer des Ex-Wolfsburgers Tiago Tomás (35.) sowie der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) vorerst in der Spitzengruppe fest.