VFX-Spezialist Michael Ralla: Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

Der Visual-Effects-Supervisor Michael Ralla ist in Achern im Schwarzwald aufgewachsen, hat sein Handwerk an der Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) gelernt und ist für seine Arbeit an dem virtuos mit Blues und Gesellschaftskritik verzierten Vampirfilm „Blood & Sinners“ für einen Oscar nominiert. Die 98. Verleihung der bedeutendsten Filmtrophäen der Welt findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Im Interview spricht der 46-Jährige, der seit 16 Jahren in Los Angeles lebt, über unsichtbare Spezialeffekte, vom politischen Klima in den USA, schwärmt von seiner Zeit im Stuttgarter Westen und von seinen Heavy-Metal-Träumen.