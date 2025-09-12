Das Vibrancy Open Air bringt am Wochenende Stuttgart zum Beben. Doch was halten die Passanten von den lauten Beats und vielen Menschen?
12.09.2025 - 20:59 Uhr
Die Bässe mitten in der Innenstadt sind schon am Freitagnachmittag kaum zu überhören: Das Elektrofestival Vibrancy Open Air findet aktuell in Stuttgart statt. Es ist das erste rein elektronische Musikfestival auf dem Schlossplatz. An den auffälligen Lichtern und Klängen kommt wohl niemand achtlos vorbei – doch nicht alle haben ein Ticket für die Veranstaltung. Rund um das Gelände tummeln sich auch einige Schaulustige und Passanten, die das Festival nicht besuchen. Wie nehmen sie das Event wahr?