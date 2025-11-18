Während man auf der Weltklimakonferenz über Umweltschutz berät, werden Ureinwohner in Brasilien Opfer von Gewalt. Dabei gelten Indigene als Schlüssel im Kampf gegen den Klimawandel.
18.11.2025 - 16:26 Uhr
Bewaffnete Angreifer haben im Süden von Brasilien einen Anführer des indigenen Volkes der Guarani Kaiowá getötet. Die Täter eröffneten nahe der Ortschaft Iguatemi im Bundesstaat Mato Grosso do Sul das Feuer auf eine Gruppe Indigene, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Dabei kam Vicente Fernandes Vilhalva ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Die Indigenbehörde Funai verurteilte die Tat und forderte gründliche Ermittlungen.