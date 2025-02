Den Franzosen plagt eine Venenthrombose. Am Wochenende war er noch beim All-Star-Weekend mittendrin.

red/sid 20.02.2025 - 19:30 Uhr

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama fällt voraussichtlich für den Rest der laufenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA aus. Wie sein Klub San Antonio Spurs am Donnerstag mitteilte, plage den Franzosen „eine tiefe Venenthrombose in seiner rechten Schulter“. Am vergangenen Wochenende hatte der 21-Jährige noch am All-Star-Weekend in San Francisco teilgenommen.