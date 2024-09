Die Stuttgarter Kickers kommen beim 1. Göppinger SV nicht über ein 0:0 hinaus. Die Highlights des Spiels sehen Sie hier im Video.

red 01.09.2024 - 22:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest beim 1. Göppinger SV zwei Punkte liegen gelassen. Am Ende gab es in dem Derby vor stimmungsvoller Kulisse im Stadion an der Hohenstaufenstraße ein 0:0. „Es ist extrem bitter, wir haben alles dafür getan, doch im letzten Drittel waren wir zu hektisch und zu schlampig“, sagte Torwart Felix Dornebusch. Hier gibt es die Highlights der Partie im Video.