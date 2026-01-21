Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin zeigten die VfB-Ultras ein die Polizei adressierendes Spruchband. Stuttgarts Polizei reagiert.
21.01.2026 - 11:48 Uhr
Das Verhältnis zwischen Fußballfans und der Polizei ist seit jeher belastet. Auch in Stuttgart. Da sahen sich die Anhänger zuletzt beim Auswärtsspiel in Deventer grundloser Polizeigewalt ausgesetzt. In ihrer Heimatstadt gilt das Verhältnis schon lange Zeit als zerrüttet. Und auch nach der Beförderung des Polizeiführers Carsten Höfler ins Innenministerium scheinen die Ultras des VfB Stuttgart noch immer nicht besänftigt.