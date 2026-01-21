Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin zeigten die VfB-Ultras ein die Polizei adressierendes Spruchband. Stuttgarts Polizei reagiert.

Das Verhältnis zwischen Fußballfans und der Polizei ist seit jeher belastet. Auch in Stuttgart. Da sahen sich die Anhänger zuletzt beim Auswärtsspiel in Deventer grundloser Polizeigewalt ausgesetzt. In ihrer Heimatstadt gilt das Verhältnis schon lange Zeit als zerrüttet. Und auch nach der Beförderung des Polizeiführers Carsten Höfler ins Innenministerium scheinen die Ultras des VfB Stuttgart noch immer nicht besänftigt.

So rollten sie am Sonntag beim Spiel das zuvor schon mehrfach gezeigte Spruchband „Bullen aus der Kurve“ aus. Garniert wurde der Vorgang mit „Alle Bullen sind Schweine“-Wechselgesängen – denn die aus Berlin angereisten Anhänger des 1.FC Union stimmten lautstark mit ein. Zuvor hatten die Unioner eine große Choreo anlässlich des 60. Clubjubiläums gezeigt.

Ob die Aktion auf die Stuttgarter Polizei abgezielt hat, liegt nahe. Auch wenn es nach bisherigem Stand keine Vorkommnisse rund um die Partie gab, die dies nahelegen. Vermutet werden kann daher eher, dass es eine Reaktion auf die Vorfälle am Vorabend in Berlin war. Dort kam es nach eindrücklichen Berichten der Berliner Fanhilfe, aber auch von Medienseite, zu einem Ausbruch beispielloser Polizeigewalt. Bereits vor dem Spiel der gastgebenden Hertha gegen Schalke 04 trugen sich rund um da Olympiastadion bedenkliche Szene zu.

Die Cannstatter Kurve ist bekannt für große Choreo. Aber auch Spruchbänder mit teils derber Sprache werden regelmäßig gezeigt. Foto: imago/Michael Weber

Augenzeugen berichten von immenser Brutalität der Beamten, ohne dass es zuvor überhaupt einen Anlass gegeben habe, die Grenzen derart zu überschreiten. Dutzende, teils schwer verletzte Fußballfans waren die Folge, auch aufseiten der Polizei gab es Verletzte. Mittlerweile hat sich Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zu Wort gemeldet und eine Aufarbeitung angestoßen.

Die Stuttgarter Polizei wiederum nahm ein anderes, auch schon des Öfteren in Stuttgart gezeigtes Spruchband zum Anlass für eine Reaktion via Instagram. „Ganz Stuttgart hasst die Polizei? Also wir lieben Stuttgart – und sind immer für euch da“, heißt es in einem kurzen PR-Video.