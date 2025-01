1000 PS Tuning-Drift-Challenge: AMG vs. McLaren

Achtung, jetzt wird's krass! Matthias Malmedie und Philipp Kaess setzen den McLaren und den Mercedes AMG in einem epischen Drift-Duell auf die Probe. Was auf den ersten Blick simpel erscheint, entwickelt sich zu einer knallharten Herausforderung. Aber Matthias Malmedie gibt alles! Er bringt die Tuning-Monster bis an ihre Grenzen und sorgt für qualmende Reifen! Welcher Bolide wird den Sieg einfahren?